Aumenta turismo en 36% con una derrama económica de 1,000 mdp

Al presidir la ceremonia cívica de honores a la bandera, evento realizado en la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, dijo que durante las vacaciones de verano se registró saldo blanco en Tamaulipas, con un incremento del 36 por ciento en afluencia de visitantes y una derrama superior a los mil millones de pesos.

“Refleja también la seguridad que se siente en nuestra entidad, si no los turistas no vendrían y no se estarían pasando la voz de las bellezas que tiene nuestra entidad y la buena disposición y articulación que se tiene en los servicios para los turistas que nos visitan, principalmente por vía terrestre, desde aquí reitero el agradecimiento a la secretaria maestra Josefina Rodríguez Zamora, por abrirnos las puertas y darnos apoyos para el desarrollo de turismo en nuestra entidad”, dijo Villarreal Anaya.

Acompañado por los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, además de representantes de las fuerzas federales, Villarreal Anaya dijo que estas condiciones en el sector turismo, reflejan también las condiciones de seguridad que prevalece en la entidad.

Dijo que durante el periodo vacacional de verano realizó una serie de actividades, como por ejemplo la visita de verificación de la modernización y mejora de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”, en Ciudad Victoria, mejorando los espacios para la práctica del deporte de alto rendimiento, con excelentes resultados en el medallero de la Comisión Nacional del Deporte” (CONADE).

“Con el mismo objetivo convivimos con autoridades docentes y alumnos de las escuelas, en la Norma de Educadoras, Maestra Estefanía Castañeda, constatamos el avance de su nuevo gimnasio, visitamos el campus de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y atendimos los trabajos del foro regional para control y prevención del gusano barrenador del ganado, cuya prevención y vigilancia epidemiológica son de gran importancia para nuestra entidad”, señaló.

Resaltó la entrega de vehículos y unidades para ampliar la capacidad operativa de las instituciones de seguridad, con la distribución de 330 unidades misma que se realiza en función a las necesidades regionales, aunque en materia de equipamiento se atiende a los 43 municipios de Tamaulipas.

“Y visitamos además las obras en materia de infraestructura que se desarrollan a través de las estaciones seguras, las cuales están estratégicamente distribuidas para fortalecer presencia territorial y la vigilancia carretera”, dijo el gobernador.

Por último, dijo que se reunió con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a fin de evaluar avances en los proyectos estratégicos que están en marcha como el plan de tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, y sobre el término de la primera fase de licitación de la segunda línea del acueducto de ciudad Victoria.

“Y me reuní con directivos de la empresa holandesa Dutch Clean Tech, que destaca a nivel mundial por impulsar proyectos sustentables de agua para el tratamiento de la misma idea acueductos, principalmente tratamos con ellos iniciativas para tratar aguas residuales, además de impulsar proyectos y soluciones de largo plazo al problema hídrico de Tamaulipas y del noreste del país”, dijo Américo Villarreal Anaya

