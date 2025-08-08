Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Jaret ”N", identificado como uno de los presuntos autores del homicidio del delegado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido en Tamaulipas.

La detención se logró gracias a un trabajo conjunto entre la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y elementos de las Fuerzas Armadas, quienes, mediante labores de inteligencia, lograron ubicar un vehículo presuntamente utilizado en el crimen. A partir de esta evidencia, se identificó a Jaret "N", quien ya contaba con una orden de aprehensión federal.

El sujeto fue localizado en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se ocultaba para evadir a las autoridades. Durante su captura, se le decomisaron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. Además, los datos extraídos de su teléfono celular habrían permitido confirmar su participación directa en el homicidio del fiscal, así como su pertenencia a "Los Metros", una facción del Cártel del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, esta organización delictiva es señalada como uno de los principales actores en el huachicol fiscal (contrabando de combustible) en la región.

