Tamaulipas

Casa del Migrante en Reynosa recaudará fondos con lotería

Ante el aumento de migrantes varados, la Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe realizará una lotería el 6 de noviembre para mantener su labor

  • 22
  • Octubre
    2025

El contexto migratorio en Estados Unidos ha cambiado desde la llegada del actual presidente, lo que ha generado que miles de personas de distintas nacionalidades permanezcan varadas en la frontera de Tamaulipas en espera de una oportunidad para cruzar.

Ante esta situación, la Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa continúa brindando apoyo humanitario tanto a quienes están albergados como a aquellos que, pese a buscar alternativas de vida en la ciudad, regresan en busca de alimento y servicios básicos.

“Actualmente estamos atendiendo a 52 familias que están alrededor de la ciudad; son 37 niños que se están apoyando en la escuela y damos cada 15 días 50 despensas; al mes son 100 despensas”, explicó Sor María del Carmen Ramírez, vocera de la Casa del Migrante. Agregó que el apoyo se ha mantenido constante desde marzo, atendiendo principalmente a personas provenientes de Haití y Honduras.

De acuerdo con la administración del refugio, el gasto mensual para cubrir comida, educación y otras necesidades de la población migrante asciende a aproximadamente 120 mil pesos. Entre las prioridades se encuentra evitar el rezago escolar en los menores, quienes son inscritos en escuelas de la localidad para continuar con su preparación académica.

“Sobre todo las becas para que los niños puedan estar en la escuela; tenemos niños desde kínder hasta preparatoria y todo esto se hace con la ayuda de los recursos que procuraremos obtener en este evento”, comentó Luz, organizadora de la lotería a beneficio del albergue.

WhatsApp Image 2025-10-22 at 3.03.59 PM.jpeg

Con el fin de mantener la atención y ayudar a quienes realmente lo requieren, la Casa del Migrante lanzó la venta de boletos para una lotería con atractivos premios, cuya recaudación permitirá continuar brindando casa, comida y sustento a la comunidad migrante que permanece en la ciudad.

“Lo llevaremos a cabo este 6 de noviembre en el Salón Los Cerezos; a las tres de la tarde estarán abiertas las puertas para que puedan ir llegando y a las cuatro iniciaremos con nuestra lotería mexicana; esta lotería es a beneficio del albergue”, detalló Sor María del Carmen Ramírez.

La Casa del Migrante hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta causa solidaria y apoyar a las familias que aún luchan por alcanzar mejores condiciones de vida.


