Tamaulipas

Cierra Tamaulipas vacaciones con más de 4 millones de visitantes

Zona sur se consolida como una de las más visitadas del Estado tras recibir más de 1.4 millones de visitantes en Playa Miramar

  • 01
  • Septiembre
    2025

Con saldo blanco, Tamaulipas cerró el periodo vacacional de verano con un incremento del 15.27% en la afluencia turística respecto al año pasado, informó el secretario de Turismo Estatal, Benjamín Hernández Rodríguez. 

El monitoreo realizado durante 51 días, reportó 4 millones 243 mil visitantes, lo que consolida al estado como uno de los destinos más atractivos del noreste del país.

2cae6074-b702-4246-a0f2-9c4a345ba3ed.jpg

La derrama económica generada durante esta temporada ascendió a 3 mil 903 millones de pesos, cifra que representa un repunte respecto a 2023, que ya había marcado récord.

“Estamos muy contentos, cerramos con números muy positivos y esto habla del trabajo conjunto con municipios y prestadores de servicios”, destacó.

En cuanto a los destinos más concurridos, la zona sur del estado se reafirma como la preferida, Playa Miramar en Ciudad Madero recibió más de 1.4 millones de visitantes, mientras que Tampico superó los 700 mil; La Pesca, en Soto la Marina, tuvo un notable aumento con más de 300 mil visitantes, y otros puntos como Aldama, Tula (Pueblo Mágico), Victoria y Altamira también reportaron una importante movilidad.

La ocupación hotelera alcanzó promedios significativos: en la zona sur se mantuvo en 66.5%; en Ciudad Victoria 50%; en Matamoros 62%; Reynosa 50%; y destinos como La Pesca y Tula superaron el 80%.

“Estos indicadores reflejan la confianza del turismo carretero en Tamaulipas, reforzada con operativos de seguridad, servicios viales y certificación de guardavidas en playas”, puntualizó el funcionario.

En este periodo, los Ángeles Verdes brindaron 1,771 asistencias y atendieron a 4,192 turistas, recorriendo más de 100 mil kilómetros en las carreteras del estado.

“Este acompañamiento es fundamental para garantizar viajes seguros y fortalecer el turismo carretero, que es uno de nuestros principales segmentos”, subrayó.

f25b67e1-037d-420c-826b-15434611fb62.jpg

El titular de Turismo adelantó que, para el cierre del año, se implementarán campañas enfocadas en turismo de aventura, salud y promoción de Pueblos Mágicos, además de la estrategia Bienvenido Paisano.

“Tamaulipas tiene mucho que presumir: playas, naturaleza y cultura. Nuestro compromiso es seguir impulsando el desarrollo turístico como motor económico”, concluyó.


