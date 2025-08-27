Cerrar X
Cirugía estética en Reynosa; mujer llegó sin vida a hospital

Continúan las investigaciones en torno al fallecimiento de una mujer de 60 años, originaria de Estados Unidos, ocurrido en un establecimiento de Reynosa

  • 27
  • Agosto
    2025

Continúan las investigaciones en torno al fallecimiento de una mujer de 60 años, originaria de Estados Unidos, ocurrido en un establecimiento de Reynosa al que acudió para someterse a un procedimiento de cirugía estética.

El día de los hechos, en la clínica D’Vinci, donde se realizaba la intervención, se percataron de que la paciente no reaccionaba y fue trasladada a un hospital de alto nivel de especialidades. La mujer ingresó al Santander sin signos vitales, aunque se realizaron maniobras de reanimación en un intento por salvarle la vida.

Esthela Moreno, responsable de Relaciones Públicas del hospital Santander, explicó que la paciente fue recibida en el área de choque tras arribar en una ambulancia, pero ya no presentaba signos vitales. “Por protocolo se siguieron los lineamientos de reanimación en su totalidad con la intención obviamente de reanimar, esto no sucedió”, declaró.

Cirugía estética en Reynosa; mujer llegó sin vida a hospital

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) informó que el establecimiento continúa en funciones, aunque únicamente se clausuró el área de quirófano. El comisionado estatal, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, señaló que se analiza la posibilidad de ampliar las sanciones: “Es el área de quirófano lo que tenemos cerrado, tienen otros servicios de atención médica de primer nivel, pero el área de quirófano no y probablemente se incremente la acción o quizás de acuerdo a lo que vamos a analizar por medio del expediente se hará la determinación correspondiente, pero en este momento están suspendidos”.

El hospital Santander, al que fue referida la paciente, aportó información clave para las investigaciones al confirmar que la mujer arribó solo acompañada de paramédicos y de quienes se presume pudieran ser amigos. La institución lamentó la desinformación que circula en torno al caso y recordó la importancia de conocer los antecedentes de los lugares a los que acuden los pacientes.

“Quisiéramos que estas cosas no sucedieran en ningún lugar ni aquí en Reynosa ni en ninguna parte, pero esto fue lo sucedido y lo que nos condujo a hacer un comunicado en redes sociales porque a veces ahí el tema es la desinformación o información errónea”, añadió Esthela Moreno.

Como parte del protocolo y en cumplimiento de su responsabilidad social, fue este hospital el que notificó a las autoridades correspondientes, que mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer el caso.


×