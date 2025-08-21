Club Calor de Reynosa se declara listo para su debut

Con gran expectativa y el respaldo de una ciudad que anhela el regreso del futbol profesional, el Club Calor de Reynosa de Tercera División se reporta listo para su debut oficial este sábado 23 de agosto, cuando reciba a los Halcones de Irapuato.

Durante la presentación del equipo, el entrenador Enrique Garza compartió la emoción que representa para él iniciar este torneo en su ciudad natal, acompañado de su cuerpo técnico y de un grupo de jugadores que considera preparados y con gran fortaleza.

Destacó especialmente la presencia de jóvenes talentos locales, quienes, aseguró, están listos para aprovechar la oportunidad y demostrar su capacidad en el terreno de juego.

“Ansiosos a que llegue el día sábado para iniciar este torneo, más que nada aquí en Reynosa, todos lo anhelamos. Yo soy de Reynosa y este sábado me siento feliz con ustedes, con las personas que están en el cuerpo técnico también y con todos los jugadores.

Los chavos los veo fuertes, los veo diferentes, los chavos de Reynosa porque hay muchos jóvenes de Reynosa, también están preparados como están ansiosos por esta oportunidad”, expresó el estratega.

Garza subrayó que el trabajo de preparación se verá reflejado este fin de semana, con jugadas más elaboradas y un estilo de juego marcado por la entrega y la pasión de los futbolistas.

“Creo que el día sábado lo van a ver porque están ansiosos por salir a jugar. Van a ver la diferencia de la preparación del equipo, las jugadas, van a ver más juegos y esa hambre que les he inculcado no se va a perder para que también la afición vea a un equipo que tiene muchas ganas, tanto los jugadores como la afición, para que regresen al estadio”, añadió.

El debut de Calor de Reynosa representa un nuevo capítulo para el futbol de la ciudad, con la esperanza de que el compromiso de los jugadores y el respaldo de la afición se unan para darle vida nuevamente a la pasión en las gradas.

