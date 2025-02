Colapsa retraso aduanero el comercio en puente Reynosa-Pharr

El mantenimiento del sistema operativo aduanero en el lado mexicano del puente internacional Reynosa-Pharr provocó un colapso en el flujo comercial, generando pérdidas económicas aún sin calcular y afectando a cientos de transportistas que quedaron varados por días.

Durante más de tres jornadas, la interrupción del sistema detuvo el envío de mercancías hacia Estados Unidos, causando largas filas de camiones y tiempos de espera de hasta 48 horas.

Transportistas que habitualmente realizaban dos viajes diarios se vieron obligados a permanecer detenidos, sin poder avanzar.

Gerardo Diez, transportista afectado, señaló que la falta de solución inmediata provocó grandes afectaciones a quienes dependen de su trabajo diario para generar ingresos.

"Está en mantenimiento y hasta la fecha no se ha dado solución. Llevamos dos días esperando en la fila, son pérdidas, porque hay muchos chóferes que no estamos por semana, estamos por comisión y aquí estamos esperando", lamentó.

Las mercancías más afectadas incluyen alimentos perecederos, cuya entrega quedó a criterio de las empresas estadounidenses, quienes decidirán si aceptan la carga tras el retraso.

Esta incertidumbre impacta directamente a las empresas exportadoras y a los transportistas, quienes han tenido que lidiar con jornadas extenuantes y filas kilométricas.

Sergio Galindo, otro transportista de Reynosa, explicó que muchos operadores han tenido que pasar las noches en sus camiones sin otra alternativa.

"Aquí a dormir, no hay de otra. A ver si ahora no salen los fiscales con que como se la hemos pasado en contingencia, esos papeles ya no sirven y hay que cambiarlos por los de ahora… y para atrás otra vez", comentó con preocupación.

Héctor, otro de los choferes afectados, resaltó la importancia del tiempo en este tipo de actividades.

"El tiempo es dinero, el tiempo es vida. Normalmente son dos viajes diarios y ahorita ni uno, desde ayer ni uno", expresó.

Aunque la aduana mexicana ya ha restablecido las operaciones, el tránsito sigue avanzando con lentitud, lo que no ha significado un alivio total para los transportistas. A esto se suma la presencia de operativos de seguridad implementados por la Sedena, lo que complica aún más el proceso de exportación.

Sergio Galindo criticó las constantes revisiones, asegurando que, aun cuando un camión obtiene luz verde en la modulación, los oficiales pueden decidir enviarlo a revisión, lo que representa más horas de espera.

"Un gran error de la aduana y aparte las revisiones que tienen, porque pasas y modula y te toca verde y es lógico que tienes que darle, pero adelante están los fiscales y la Guardia Nacional, y si no les caes bien, te mandan a revisión, aunque ya hayas pasado verde, y son otras dos horas más. Le tienes miedo a Trump, yo creo", expresó con indignación.

El puente Reynosa-Pharr es uno de los cruces comerciales más importantes de la frontera, por lo que este tipo de retrasos generan afectaciones en la cadena de suministro y en la economía de quienes dependen del transporte de mercancías.

