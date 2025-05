Comienza temporada de mayor afluencia en puentes internacionales

Se acerca la temporada de viajes de verano, que es la temporada de mayor flujo en los puentes internacionales.

Además, Estados Unidos se prepara para dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo, también este verano, para la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA 2025.

Por ello, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, exhorta a los viajeros a utilizar las herramientas móviles disponibles de la agencia, a fin de agilizar su llegada a Estados Unidos.

"CBP está comprometido a mejorar la seguridad nacional mientras agiliza los viajes legales", dijo la Comisionada Ejecutiva Interina de CBP, Diane J. Sabatino.

"Al aprovechar tecnologías avanzadas y aplicaciones móviles, estamos transformando las inspecciones en los aeropuertos en un proceso fluido y sin contacto, lo que permite una identificación de riesgos más rápida y un procesamiento eficiente de los visitantes legítimos”.

La Copa del Mundo de Clubes de la FIFA 2025 es un nuevo torneo de clubes global que hace su debut este año en Estados Unidos, que también será anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo verano.

Se espera que ambos eventos atraigan a un total de 10 millones de visitantes internacionales, y CBP se dijo preparado para recibirlos.

En el año fiscal 2024, CBP procesó a más de 420 millones de viajeros en los puertos de entrada, lo que representa un aumento del 6.6 por ciento en comparación con el año anterior.

CBP proporciona un conjunto de aplicaciones móviles para ayudar a los viajeros a agilizar su entrada a los Estados Unidos.

Todas las aplicaciones móviles de CBP son gratuitas y están disponibles a través de Google Play Store y Apple App Store, o visitando el Directorio de Aplicaciones Móviles de CBP.

Para información de visas y pasaportes, pueden visitar el sitio travel.state.gov.

Los viajeros también pueden visitar Know Before You Go en CBP.gov, o ver un envivo con información útil para viajeros, el 28 de mayo en Facebook Live e Instagram Live.

