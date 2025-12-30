Podcast
iglesia_catedral_matamoros_tamaulipas_2a20dde69b
Tamaulipas

Concluye Año Jubilar 2025 en la Concatedral de Matamoros–Reynosa

Miles de fieles acudieron al recinto religioso para participar en este acontecimiento que se celebra cada 25 años dentro de la Iglesia católica

  • 30
  • Diciembre
    2025

Con una fe renovada concluyó el Año Jubilar 2025 en la Concatedral de la Diócesis de Matamoros–Reynosa, mediante una misa solemne presidida por el obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

Miles de fieles acudieron al recinto religioso para participar en este acontecimiento que se celebra cada 25 años dentro de la Iglesia católica como un tiempo especial de renovación espiritual.

Durante su mensaje, el obispo destacó la importancia de este jubileo para la comunidad católica.

“Este año jubilar ha sido muy especial, lo inauguró el papa Francisco y lo concluyó el Papa León XIV, nuestra diócesis está muy agradecida y tenemos la dicha de hacer la peregrinación a Roma… fue una gran oportunidad de renovarnos en la fe, la esperanza y en el amor”, expresó.

El cierre del jubileo se realizó en el marco del Día de la Sagrada Familia, dentro del tiempo litúrgico de Navidad, como un llamado a las familias a enfrentar con fe y esperanza las dificultades de la vida cotidiana.

A lo largo del año jubilar, los fieles fueron exhortados a convertirse en “peregrinos de esperanza”, caminando en la fe y participando activamente en la vida de la Iglesia.

En este contexto, el obispo invitó a los creyentes a asumir una actitud positiva frente a los retos diarios.

“San José nos dio ejemplo de que es posible transformar los problemas en oportunidades, no hay que sentarse a llorar, no hay que enojarse, no hay que dejarse llevar por el desaliento”, señaló.

Como parte del proceso espiritual, los creyentes pudieron obtener indulgencias al cruzar las Puertas Santas dispuestas en distintos templos de la diócesis y cumplir con las prácticas establecidas por la Iglesia.

El obispo explicó que la posibilidad de obtener indulgencias continuará vigente durante todo el año, siempre que se cumplan los requisitos espirituales correspondientes.

iglesia-catedral-arzobispo-2025 .jpg


“El manual de las indulgencias nos recuerda que hay muchas formas de ganar indulgencia plenaria todos los días, por ejemplo, meditando media hora la palabra de Dios, adorando al Santísimo Sacramento o rezando el rosario en comunidad”, detalló.

Finalmente, reiteró que estas prácticas buscan fortalecer la vida espiritual de los fieles y mantener vivo el espíritu del jubileo más allá de su clausura formal.


Comentarios

Etiquetas:
