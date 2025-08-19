Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_19_at_7_18_19_PM_1_f6e07b8211
Tamaulipas

Crece invasión y renta ilegal de casas abandonadas en Altamira

Vecinos denuncian que invasores cobran rentas en viviendas vacías, se conectan clandestinamente a servicios y generan inseguridad en colonias del municipio

  • 19
  • Agosto
    2025

La invasión de viviendas abandonadas continúa en aumento en diversos fraccionamientos y colonias del municipio, lo que no solo genera posibles delitos de despojo, sino también problemas sociales como inseguridad, conexiones clandestinas de servicios y la generación de focos de delincuencia.

En el fraccionamiento Hacienda Las Palmas, sector La Pedrera, vecinos reportaron la presencia de personas que intentan abrir puertas de casas deshabitadas con la intención de invadirlas. 

Incluso, denunciaron que algunos grupos hacen negocio rentando ilegalmente las viviendas ocupadas, engañando a quienes buscan un lugar donde vivir.

Martha Elizabeth Luna Llamas, residente de la zona, explicó que este fenómeno no es reciente, ya que “desde el 2007 comenzaron a detectarse invasiones en las casas abandonadas”. De las 599 viviendas construidas en Las Palmas, actualmente 325 están habitadas de forma regular, mientras que el resto presenta algún tipo de ocupación irregular.

“Nos preocupa porque esas personas se conectan clandestinamente a la energía eléctrica y al agua, lo que genera riesgos de cortos y fugas, además de la inseguridad que provoca no saber quiénes llegan a instalarse”, señaló.

Vecinos relataron que, en algunos casos, quienes invaden cobran rentas de hasta mil pesos mensuales a otras familias, sin ser propietarios legítimos ni contar con escrituras. “Se aprovechan, diciendo que después podrán regularizar, pero solo están defraudando a la gente”, añadieron.

La problemática no solo se limita a Las Palmas, sino que también se registra en otros sectores de Altamira, como Las Haciendas, Los Prados, Fraccionamiento Los Mangos, Arboledas, San Jacinto, Canarios, entre otros, lo que, en voz de los colonos, se ha convertido en un fenómeno que requiere atención urgente de las autoridades municipales y estatales, así como del INFONAVIT, para dar certeza legal a quienes buscan regularizar su situación y evitar que siga creciendo el mercado negro de viviendas invadidas.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades para implementar vigilancia permanente en zonas con casas abandonadas, así como fortalecer mecanismos legales que impidan la invasión y el subsecuente negocio ilícito de renta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_daf5958ab3
Invertirá Conagua $60,000 millones para tecnificar el campo
EH_UNA_FOTO_2b4f95e909
Anuncia Sheinbaum visita del presidente de Francia a México
wef_8aa8236946
Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_dba228ca19
Cierra Protección Civil puente vehicular del Parque Canoas
EH_UNA_FOTO_95b32ddffb
Recatan a hombre ante lluvias en el río Santa Catarina
EH_DOS_FOTOS_def9eec23d
Autoriza EUA uso de fármacos contra el gusano barrenador
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×