Crece la expectación en Altamira por el Carnaval Tamaulipas
Más de 60 participantes compiten por 1.3 mdp en el segundo desfile; el gran cierre será este domingo en Tampico con música en vivo
- 15
-
Febrero
2026
El segundo día de desfiles del Carnaval Tamaulipas 2026 elevó el ambiente festivo en Altamira, donde más de 60 participantes compiten en las categorías de carro alegórico, comparsa, grupo de animación y disfraz por una bolsa de premios de 1.3 millones de pesos.
El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que los ganadores se darán a conocer una vez que el jurado evalúe las presentaciones realizadas en los tres municipios de la zona conurbada.
Durante la jornada sabatina, el puerto vivió un desfile lleno de color y ritmo, con espectaculares carros alegóricos, comparsas llenas de fantasía y grupos de animación que mantuvieron encendido al público.
En el evento destacaron por su participación las y los alcaldes de la zona conurbada: Mónica Villarreal Anaya, de Tampico; Erasmo González Robledo, de Ciudad Madero; y el anfitrión Armando Martínez Manríquez, de Altamira, quienes acompañaron el recorrido y promovieron la celebración regional.
Las autoridades subrayaron que el carnaval fortalece la convivencia familiar y el turismo en el sur de Tamaulipas.
El gran cierre se realizará este domingo 15 de febrero en Tampico, con el tradicional desfile en la Laguna del Carpintero y la presentación musical de Grupo La Leyenda.
