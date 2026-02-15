Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_15_at_9_04_28_PM_5ae7659405
Tamaulipas

Crece la expectación en Altamira por el Carnaval Tamaulipas

Más de 60 participantes compiten por 1.3 mdp en el segundo desfile; el gran cierre será este domingo en Tampico con música en vivo

  • 15
  • Febrero
    2026

El segundo día de desfiles del Carnaval Tamaulipas 2026 elevó el ambiente festivo en Altamira, donde más de 60 participantes compiten en las categorías de carro alegórico, comparsa, grupo de animación y disfraz por una bolsa de premios de 1.3 millones de pesos.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que los ganadores se darán a conocer una vez que el jurado evalúe las presentaciones realizadas en los tres municipios de la zona conurbada.

Durante la jornada sabatina, el puerto vivió un desfile lleno de color y ritmo, con espectaculares carros alegóricos, comparsas llenas de fantasía y grupos de animación que mantuvieron encendido al público.

WhatsApp Image 2026-02-15 at 9.04.27 PM.jpeg

En el evento destacaron por su participación las y los alcaldes de la zona conurbada: Mónica Villarreal Anaya, de Tampico; Erasmo González Robledo, de Ciudad Madero; y el anfitrión Armando Martínez Manríquez, de Altamira, quienes acompañaron el recorrido y promovieron la celebración regional.

Las autoridades subrayaron que el carnaval fortalece la convivencia familiar y el turismo en el sur de Tamaulipas.

El gran cierre se realizará este domingo 15 de febrero en Tampico, con el tradicional desfile en la Laguna del Carpintero y la presentación musical de Grupo La Leyenda.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_concurso_prepas_javier_diaz_8f2c0607b0
Presenta Torneo Interprepas 'Saltillo Tiene Talento' 2026
Whats_App_Image_2026_01_27_at_16_40_00_1_ef94f666e6
Carnaval Tamaulipas 2026 llenará de fiesta el sur del estado
IMG_1502_db506d707d
Presentan la segunda edición del Carnaval Tamaulipas 2026
publicidad

Últimas Noticias

tiroteo_baltimore_centro_comercial_muertos_65184b6fd0
Se registra tiroteo en Baltimore; hay un muerto y tres lesionados
ceci_a10bcff3c9
Altamira avanza en la construcción del nuevo CECI
gasolina_nuevo_leon_b427896d56
Denuncian gasolina adulterada cerca del aeropuerto de Tampico
publicidad

Más Vistas

victimas_angelopolis_puebla_5dbdb468d2
Identifican a víctimas de ataque en bar del Angelópolis en Puebla
zelenski_ucrania_guerra_8474e82f50
Zelenski habla con Marco Rubio del proceso de paz
necesitan_bebe_regio_apoyo_cirugia_espana_8f59ae8d70
Piden apoyo para bebé regio que necesita cirugía en España
publicidad
×