Tamaulipas

Detienen en Matamoros a hijo de 'Tony Tormenta'

En un operativo realizado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvieron a Ezequiel 'N', hijo del fallecido 'Tony Tormenta'

En un operativo realizado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas detuvieron a Ezequiel “N”, hijo del fallecido narcotraficante Antonio Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”.

La detención ocurrió en la madrugada de este domingo en la colonia Villa Española, específicamente sobre la Avenida 12 de Marzo, entre las calles Pedro de Alvarado e Infante Elena, justo frente a una tienda de autoservicio. 

El sujeto viajaba en un vehículo color negro, sin placas de circulación.

Durante la inspección, los agentes localizaron un arma de fuego calibre 9x19 milímetros, junto con un cargador con cinco cartuchos útiles. Este tipo de armamento está reservado para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que se procedió a su arresto inmediato.

El Registro Nacional de Detenciones describe a Ezequiel “N” como un hombre de aproximadamente 1.85 metros de estatura, complexión robusta, tez clara, cabello negro y barba. Al momento de ser aprehendido vestía camisa y shorts verdes, además de tenis blancos.

Un elemento de la Guardia Estatal fue el encargado de trasladar al detenido ante la Fiscalía Federal, donde quedó a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación.

Hasta el momento, Ezequiel “N” permanece bajo custodia federal y su estatus ha sido reportado como “en traslado” dentro de las instalaciones de la FGR.

Antonio Cárdenas Guillén, padre del detenido, fue uno de los principales líderes del Cártel del Golfo y murió en un enfrentamiento con fuerzas federales en noviembre de 2010.


