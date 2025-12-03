Cerrar X
Tamaulipas

Diputado Gallegos llama a fortalecer inclusión laboral

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el diputado Marco Gallegos destacó los retos laborales que enfrentan las personas con discapacidad

  • 03
  • Diciembre
    2025

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Diputado Local de MORENA, Marco Antonio Gallegos Galván, destacó que cuando una persona con discapacidad logra obtener un espacio laboral, debe esforzarse el doble y demostrar su talento constantemente.

Originario de Reynosa, Tamaulipas, y representante popular por segunda ocasión en el poder legislativo, Gallegos Galván nació con espina bífida, una afección que se produce cuando la columna vertebral y la médula espinal no se forman adecuadamente.

“Yo nací con una condición que se llama espina bífida, tuve dificultades para caminar desde muy pequeño, prácticamente nací con el apoyo de aparatos para poder hacerlo. Luego, ya en la edad adulta, me hicieron algunas cirugías tratando de mejorar mi condición, pero no resultó tan bien, por lo que comencé a utilizar más la silla de ruedas, es una condición que he tenido toda mi vida y he tratado siempre de que no sea un impedimento para salir adelante”, comentó el diputado.

Además, agregó: “Desde primaria, secundaria y universidad, siempre tuve la oportunidad de llevarme bien con mis compañeras y compañeros. Sin embargo, donde considero que prevalece la dificultad es en el acceso a espacios laborales. Es ahí donde te das cuenta de que la discapacidad genera una barrera para desarrollarte. Por eso, es fundamental trabajar en el tema legislativo y legislar con mayor contundencia”.

Congreso conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Durante esta conmemoración, el Congreso de Tamaulipas recibió en su patio central el “Circuito de los Sentidos”, una actividad desarrollada por el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), de la Secretaría General de Gobierno.

En este espacio, diputadas, diputados y personal del congreso participaron en experiencias sensoriales inmersivas, diseñadas para fortalecer la empatía, la inclusión y la comprensión de los retos que enfrentan diariamente las personas con discapacidad.


