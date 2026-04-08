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Tamaulipas

Encuentran restos humanos en Hacienda Las Fuentes

Los colectivos señalaron que las características de la vestimenta podrían ser clave para que familiares logren reconocer los restos

  • 08
  • Abril
    2026

Las llamadas anónimas y pistas que llegan a los colectivos de búsqueda en Reynosa derivaron en un nuevo hallazgo de restos humanos. En esta ocasión, integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron restos humanos en una zona rural.

Localizan restos humanos en zona rural de Reynosa

Durante la más reciente prospección, se descubrió un cráneo en un predio ubicado al norte del fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, Sector IV, a unos metros del canal Guillermo Rodhe, en un área donde previamente se han realizado labores de búsqueda.

El hallazgo fue dado a conocer por Edith González, quien a través de redes sociales notificó a medios de comunicación sobre el descubrimiento, evidenciando la persistencia de este tipo de casos en la región.

Describen condiciones de la osamenta localizada

De acuerdo con las imágenes compartidas, la osamenta presentaba el cráneo que permanecía visible entre el pastizal seco, mientras que parte del tórax se encontraba cubierta con una tela color verde limón. En la misma zona, a unos tres metros de distancia, fue localizado un pantalón de mezclilla en color azul.

Vestimenta podría ayudar a identificar los restos

Como en otros casos, los colectivos señalaron que las características de la vestimenta podrían ser clave para que familiares logren reconocer los restos y avanzar en su posible identificación.

Señalan problemática creciente de desapariciones

Este nuevo hallazgo se suma a una problemática creciente en torno a las desapariciones forzadas en la región, tema que ha cobrado relevancia internacional luego de que la Organización de las Naciones Unidas solicitara información al Gobierno de México, al considerar que estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

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