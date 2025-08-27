Estado-Conagua construyen segunda línea del Acueducto

El gobernador Américo Villarreal Anaya y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, suscribieron la firma de convenio para la construcción de la segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, obra que tendrá una inversión de 1,792 millones de pesos con un beneficio directo de 147 mil habitantes de la capital del estado.

Villarreal Anaya dio que en los últimos meses se ha logrado avanzar en lo que corresponde al recurso hídrico de Tamaulipas, con una inversión histórica que supera los 10 mil millones de pesos programados y destinados para obras de infraestructura hidráulica a lo largo de la administración de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo les quiero decir que todavía no me la puedo creer, pero ya estamos aquí y la gran satisfacción y el gusto de que quizá también hace 33 años o 35 años, veíamos en compañía de mi padre en un momento dado, la oportunidad de ver y transformar en realidad esa primera línea del acueducto y que nos daba mucha certeza al menos así hago yo la reflexión retrospectiva, el ver la tubería tirada a lo largo de la carretera, eso olía a que ahí se iban a hacer las obras necesarias para hacer la zanja y colocar la tubería suficiente para poder comenzar a llevar el agua a Ciudad Victoria”, y agregó:

“La operación de esta primera línea de acueducto nadie puede decir que falto a la verdad, que cuando nos anunciaban que iban a parar por reparaciones o por algún desperfecto o que el transformador había fallado, estábamos tronando los dedos a ver cuántos días íbamos a estar en una condición de falta de agua y la consecuencia de falta de oportunidad de la vida cotidiana como estamos acostumbrados”, dijo el mandatario estatal.

Por su parte, Efraín Morales López, director general de Conagua, reconoció el esfuerzo que se realiza en Tamaulipas en obras de infraestructura hidráulica, contemplando una inversión de 450 millones de pesos con 400 obras de agua para lo que resta del 2025.

“Esta magna obra que significa la segunda línea del acueducto, contribuirá a que más de 147 mil personas que habitan en Ciudad Victoria, puedan garantizar el abasto de agua potable, buscando las condiciones para que las próximas generaciones no enfrenten problemas de agua, es una inversión que va más halla de los tubos y que resolverá el abasto de agua para los próximos 50 años cuando menos, una inversión sin precedentes en la historia de Tamaulipas y del país”, señaló.

Durante el evento realizado en la Planta de Rebombeo No 1, ubicada en el Kilómetro 28 de la carretera Victoria- Soto La Marina, se dio a conocer que el equipamiento de la obra estará conformado de la siguiente manera: línea de conducción con tubería de acero de 54 km de longitud y 36 pulgadas de diámetro, planta potabilizadora con capacidad de 1,500 litros por segundo a cargo del gobierno del estado, cuatro plantas de bombeo, tanque de almacenamiento de 10,000 metros cúbicos y cámaras de aire.

Los beneficios serán abastecer con 750 litros por segundo a 147 mil habitantes de la capital del estado, la inversión contemplada de 2025 a 2027 es de 1,792 millones, y durante el ejercicio de 2025, se ejercerán 500 millones de pesos.

En el tramo 1 que consta de 30 km, se contempla la construcción de la línea de conducción de obra de toma de planta de Rebombeo 1, que incluye protección catódica, cruces especiales y proyecto ejecutivo de obra de toma, estaciones de bombeo y tanque de almacenamiento, esta obra concluye el 20 de junio del 2026, las empresas son: Hércules construcciones de Monterrey S.A de C.V, Proyectos y Desarrollo SALVE, S.A de C.V, con una supervisión de Ingeniería y Construcción KOALA, S.A de C.V y Experiencia Inmobiliaria Total S.A de C.V.

Mientras que el tramo 2 contempla la construcción de la línea de conducción de planta de rebombeo 1, al tanque de entrega, con 24 km de longitud que incluye protección catódica, cruces especiales e ingeniería de detalle del acueducto, obra que concluye el 9 de abril del 2026, la empresa encargada es Ingenieros Civiles de Sonora S.A de C.V, y GEOSYC Supervisión y Construcción S.A de C.V, con una supervisión de Servicios Técnicos integrales de ingeniería S.A de C.V.

