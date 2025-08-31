Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_31_at_4_36_27_PM_c73eb6bd0a
Tamaulipas

Familia de manatíes sorprende a turistas en Playa Miramar

El inusual avistamiento generó asombro y emoción entre los visitantes, ya que no es común observar a estos mamíferos marinos en la zona

  • 31
  • Agosto
    2025

Una familia de tres manatíes sorprendió a turistas este domingo al ser vista nadando frente a las escolleras de Playa Miramar, en Ciudad Madero.

El inusual avistamiento generó asombro y emoción entre los visitantes, ya que no es común observar a estos mamíferos marinos en la zona, lo que llevó a muchos a capturar imágenes y videos del momento.

Los manatíes, conocidos por su carácter pacífico y su dieta herbívora, pueden alcanzar hasta cuatro metros de longitud y pesar más de 500 kilogramos.

Esta especie se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hábitat, la contaminación y los accidentes con embarcaciones, por lo que autoridades exhortan a la población a no molestarlos ni alimentarlos, ya que su preservación depende del respeto a su entorno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_67ea59c375
Denuncian robo de red eléctrica en secundaria de Monterrey
EH_UNA_FOTO_6e7ea7597a
Regresan estudiantes a clases tras dos meses de vacaciones
EH_UNA_FOTO_0880627cf6
Completan padres trámites finales para inicio de clases
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_2d72ceb32f
Comienza el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum
AP_25243840328933_622b663fe4
Trump reaparece en Truth Social tras rumores sobre su salud
EH_UNA_FOTO_8d531e7841
Hallan restos humanos en tambo frente a colegio en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
bb4b4f80_67b8_4ccd_a9b6_c87feab903f8_09308066a1
Regio Ruta supera 100 mil usuarios y suma nueva ruta en Monterrey
publicidad
×