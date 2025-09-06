FGJT descarta participación de policías en agresión a familia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) informó que los responsables de la agresión armada contra una familia, ocurrida el pasado jueves en la carretera Reynosa–San Fernando, no fueron policías, sino civiles armados que eran perseguidos por autoridades.

En el ataque perdió la vida un menor de edad, mientras que sus padres resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica en un Hospital de Reynosa. Inicialmente, el padre de familia declaró que los agresores habían sido elementos de la Policía Estatal, e incluso señaló que éstos acudieron después al hospital para ofrecerles dinero a cambio de no presentar denuncia en su contra.

Sin embargo, tras las investigaciones periciales y dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo y balística forense, la FGJT determinó que los disparos provinieron de personas a bordo de dos vehículos, uno rojo y otro blanco, que interceptaron a la familia en la carretera.

De acuerdo con el comunicado oficial, los disparos que impactaron en el automóvil de las víctimas habrían sido realizados desde una camioneta roja. Al mismo tiempo, una Unidad de la Policía

Investigadora que circulaba por la zona fue atacada por los tripulantes de una Nissan NP300 blanca, por lo que los agentes repelieron la agresión y emprendieron persecución, encontrando más adelante el vehículo de la familia con impactos de bala y sus tripulantes heridos.

Horas más tarde, fue localizada abandonada una camioneta Nissan NP300 blanca, con impactos de arma de fuego y en cuyo interior se aseguraron un arma larga, cargadores, chalecos balísticos y poncha llantas, coincidiendo con las características del vehículo agresor.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de esclarecer estos hechos y dar con los responsables, incluso en caso de que se trate de servidores públicos de la propia institución.

Comentarios