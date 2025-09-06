Cerrar X
02ccddba_bd22_498c_886e_ed7379b24930_0fd06a6ea3
Tamaulipas

FGJT descarta participación de policías en agresión a familia

La Fiscalía FGJT informó que los responsables de la agresión armada contra una familia fueron civiles armados que eran perseguidos por autoridades

  • 06
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) informó que los responsables de la agresión armada contra una familia, ocurrida el pasado jueves en la carretera Reynosa–San Fernando, no fueron policías, sino civiles armados que eran perseguidos por autoridades.

En el ataque perdió la vida un menor de edad, mientras que sus padres resultaron lesionados y permanecen bajo atención médica en un Hospital de Reynosa. Inicialmente, el padre de familia declaró que los agresores habían sido elementos de la Policía Estatal, e incluso señaló que éstos acudieron después al hospital para ofrecerles dinero a cambio de no presentar denuncia en su contra.

9ff0be80-2994-4cf1-a0f7-48e6a83d3330.jfif

Sin embargo, tras las investigaciones periciales y dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo y balística forense, la FGJT determinó que los disparos provinieron de personas a bordo de dos vehículos, uno rojo y otro blanco, que interceptaron a la familia en la carretera.

De acuerdo con el comunicado oficial, los disparos que impactaron en el automóvil de las víctimas habrían sido realizados desde una camioneta roja. Al mismo tiempo, una Unidad de la Policía

Investigadora que circulaba por la zona fue atacada por los tripulantes de una Nissan NP300 blanca, por lo que los agentes repelieron la agresión y emprendieron persecución, encontrando más adelante el vehículo de la familia con impactos de bala y sus tripulantes heridos.

7c57c957-6102-4cc4-be8d-625b5eb2e711.jfif

Horas más tarde, fue localizada abandonada una camioneta Nissan NP300 blanca, con impactos de arma de fuego y en cuyo interior se aseguraron un arma larga, cargadores, chalecos balísticos y poncha llantas, coincidiendo con las características del vehículo agresor.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de esclarecer estos hechos y dar con los responsables, incluso en caso de que se trate de servidores públicos de la propia institución.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T095740_284_ac69bd6654
Macabro hallazgo: encuentran esqueleto en ejido de Reynosa
Whats_App_Image_2025_09_05_at_8_54_26_PM_1_5e969709d5
Convocan en NL al Congreso Día Nacional de Oración por México
Whats_App_Image_2025_09_05_at_3_53_46_PM_9513a8e620
Altas temperaturas provocan presencia de serpientes en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

f804121f_33a7_4d7d_9a53_141791ab5f8b_91f9127ae3
Muere hombre tras ataque armado en vivienda de MTY
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T105642_183_3f0fa3dc27
Hombres roban 4 botellas de whisky del HEB de San Pedro
AP_25250560918541_b324ba1733
Residente hace un llamado por la paz en Gaza en concierto de CDMX
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×