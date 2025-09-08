Fiscalía lista para colaborar en caso contra el exgobernador

El fiscal general de Justicia en Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, aseguró que la institución está preparada para colaborar en las investigaciones que pudieran iniciarse contra el exgobernador del estado y exfuncionarios de su administración por diversos delitos.

Explicó que, conforme al procedimiento legal, cualquier petición de colaboración internacional o con instancias federales debe realizarse a través de la Fiscalía General de la República, como único conducto autorizado para canalizar este tipo de solicitudes.

Hasta el momento, precisó, no existe ninguna petición formal por parte de la autoridad federal ni de gobiernos extranjeros.

Recordó que las investigaciones relacionadas con exfuncionarios en el ámbito del servicio público corresponden directamente al fiscal de combate a la corrupción, y que, de acuerdo con el área jurídica, no se ha recibido requerimiento alguno en este sentido.

“Lo único que nosotros podemos apoyar en este sentido es que alguna petición que haga la fiscalía a los gobiernos extranjeros, al gobierno mexicano o alguna instancia, sí tendría que ser por vía del conducto del fiscal general para que a su vez lo haga a la Fiscalía General de la República, ese es el procedimiento legal. Pero en sí, propiamente, la investigación de los casos de exfuncionarios que tenga que ver con las funciones propias del servicio público son competencia del fiscal de combate a la corrupción. Tengo entendido por parte del área jurídica que no se ha hecho ninguna petición, pero como tema de investigación no hay nada hasta el momento”, expresó Barrios Mojica.

Comentarios