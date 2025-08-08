Cerrar X
Tamaulipas

Guardia Estatal asegura a cuatro presuntos narcomenudistas

Elementos de la Guardia Estatal aseguraron a cuatro personas que presuntamente se encontraban comercializando sustancias ilícitas en la vía pública

Durante labores de seguridad y vigilancia en el Fraccionamiento Puerta Grande, elementos de la Guardia Estatal aseguraron a cuatro personas que presuntamente se encontraban comercializando sustancias ilícitas en la vía pública.

El operativo, realizado en esta zona habitacional de Reynosa, derivó en la inspección de los sospechosos, a quienes se les encontraron 66 bolsas con hierba con características propias de la marihuana, 69 bolsas pequeñas con polvo blanco similar a la cocaína, y 94 bolsas con piedras, al parecer “crack”, además de dos dispositivos de radiocomunicación y una suma de dinero en efectivo con billetes de diferentes denominaciones.

Los cuatro ciudadanos detenidos, junto con la droga y los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT), donde se determinará su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

Este tipo de acciones forman parte de los operativos preventivos que se implementan en la ciudad para combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en las colonias de Reynosa.


