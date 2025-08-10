Cerrar X
6c5c4ef9_6fa3_41ec_a674_a5cde9eb7505_7a414e852b
Tamaulipas

Hallan sin vida a hombre en colonia Campestre ITAVU de Reynosa

Autoridades de seguridad acudieron a un domicilio, tras recibir un reporte ciudadano sobre una persona de edad avanzada presuntamente sin vida.

  • 10
  • Agosto
    2025

La noche del sábado, alrededor de las 21:00 horas, autoridades de seguridad acudieron a un domicilio ubicado en la calle Begonia de la colonia Campestre ITAVU, tras recibir un reporte ciudadano sobre una persona de edad avanzada presuntamente sin vida.

Los primeros en llegar fueron paramédicos de Protección Civil, quienes al ingresar al lugar detectaron fuertes olores que indicaban que el deceso había ocurrido varios días antes. El fallecido sería un hombre de aproximadamente 70 años o más, que residía solo en la vivienda.

f22c1a63-ca29-4ddb-abf7-0c123f84c794.jfif

Al sitio acudió también personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que inició una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte y establecer la identidad del hombre, así como para ubicar a posibles familiares. En caso de no ser reclamado, el cuerpo podría ser enviado a la fosa común.

De acuerdo con la información recabada, el ahora occiso vivía solo desde hace un par de años, tras el fallecimiento de su hermana con quien compartía el hogar. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del deceso y confirmar si cuenta o no con familiares que reclamen sus restos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

a069312b_33c5_4e5c_9f85_c188c4debeb1_87a1371de1
Ramos Arizpe se prepara para el Ramos Fest 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_11_174708_4f80ad245e
Piden vecinos de Los Portales señalización para evitar accidentes
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T161609_765_8fb5862fa9
Tiroteo en tienda de Texas deja tres muertos; hay un detenido
publicidad

Últimas Noticias

puente_internacional_2_f6b46d1079
Detectan caso de explotación infantil en Puente Internacional 2
Whats_App_Image_2025_08_11_at_6_32_06_PM_b34a5f84fa
Regresa Ballet Folklórico de la UAdeC tras gira por Italia
Humberto_Fernandez_9e5a749623
Termina canícula, pero calor continúa en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×