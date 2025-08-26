Cerrar X
5624e87d_533a_4159_a4e4_3066b790f40d_9b0443a539
Tamaulipas

Homicida en Texas es detenido en puente Juárez-Lincoln

Un hombre buscado por un presunto homicidio en Fort Worth, Texas, fue detenido este martes en el Puente Internacional dos 'Juárez-Lincoln'

  • 26
  • Agosto
    2025

Un hombre buscado por un presunto homicidio en Fort Worth, Texas, fue detenido este martes en el Puente Internacional dos “Juárez-Lincoln”, por oficiales de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP. 

La aprehensión del fugitivo ocurrió este 26 de agosto, cuando oficiales en el Puerto de Entrada remitieron a Hugo Francisco Garza Muñoz, ciudadano estadounidense de 25 años de edad, a una inspección secundaria, ya que viajaba como pasajero en un autobús comercial. 

La verificación biométrica a través de las bases de datos de las autoridades, confirmó que el sujeto tenía una orden de arresto pendiente por homicidio/asesinato con sobredosis, emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Tarrant en Fort Worth, Texas.

Según la definición de asesinato del Código Penal de Texas, Sección 19.02 (a) (4), una persona comete homicidio criminal si, intencional o conscientemente, fabrica o distribuye una sustancia controlada incluida en el Grupo de Penalización 1-B según la Sección 481.1022 del Código de Salud y Seguridad, en violación de la Sección 481.1123 del mismo código, y fallece como resultado de inyectar, ingerir, inhalar o introducir en su cuerpo cualquier cantidad de la sustancia controlada fabricada o distribuida por el autor, independientemente de si la sustancia controlada se usó sola o con otra sustancia, incluyendo una droga, adulterante o diluyente.

Como este arresto, han ocurrido otros en los puentes internacionales.

Esto se debe a que los agentes cuentan con acceso al Centro Nacional de Información Criminal, una base de datos automatizada y centralizada diseñada para compartir información entre las agencias del orden público, incluyendo órdenes de arresto pendientes por una amplia gama de delitos.

Según información del centro, los oficiales de la CBP han realizado arrestos previos de personas buscadas por homicidio, fuga, lavado de dinero, robo, distribución de narcóticos, abuso sexual infantil, fraude, hurto y deserción militar. 

“Los cargos penales son meras acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal”, indica un comunicado de CBP.

Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo, destacó que los oficiales siempre se mantienen firmes en su misión de identificar y arrestar a quienes intentan evadir la justicia cruzando la frontera.

“La aprehensión exitosa de este individuo demuestra la diligencia de nuestros oficiales. La CBP se mantiene firme en su misión de identificar e interceptar a quienes intentan evadir la justicia, garantizando que los fugitivos que enfrentan cargos graves comparezcan ante las autoridades competentes”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Inicia_gestion_para_carril_SENTRI_en_puente_internacional_048d4b04ff
Inicia gestión para carril SENTRI en puente internacional
Detiene_Fuerza_Civil_e_Interpol_a_profugo_internacional_a2a5f52aef
Detiene Fuerza Civil e Interpol a prófugo internacional
Inician_vuelos_de_deportacion_desde_Alcatraz_de_los_Caimanes_31c42668c4
'Alcatraz de los Caimanes quedará vacío en días': funcionario
publicidad

Últimas Noticias

deportes_daniil_medvedev_cedcf0321c
US Open multa a Medvedev con $42,500 por conducta antideportiva
Whats_App_Image_2025_08_27_at_7_35_17_PM_2dbb091b96
Cuatro personas más involucradas en caso del Grupo Fugitivo
AP_25239737589588_983e093442
Exgobernadora de PR se declara culpable de financiamiento ilegal
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
nl_capital_tech_091fcaff09
Truena otra Sofom: llega a $5,000 mdp monto defraudado a regios
policia_eleccion_judicial_25107a009d
Roban $1,5 mdp y joyería en la comunidad El Faisán, en Santiago
publicidad
×