Incendio en pastizal consume recicladora en Reynosa

Totalmente fuera de control, un fuerte incendio en la colonia Condado del Norte que inició cerca de las 23:00 horas en un pastizal se convirtió en un peligro latente por la cercanía de una gasolinera. Para realizar maniobras, hubo la necesidad de llevar a cabo el cierre de ambas vialidades por la carretera Reynosa-Monterrey.

Del pastizal alcanzó una recicladora de cartón e hizo explotar una pipa con residuos químicos que se encontraba estacionada en la parte de atrás de la gasolinera. Por precaución, Bomberos y Protección Civil desalojaron a los residentes de las colonias aledañas al siniestro.

En el lugar atendiendo la emergencia se encontraban las corporaciones de Protección Civil y Bomberos del Municipio, Bomberos de Río Bravo, Protección Civil Regional, PEMEX y Brigadistas Voluntarios.

Hasta ahorita se encuentra cerrada una parte de la carretera Monterrey-Reynosa en ambos sentidos.

Desde el Fraccionamiento Privadas de la Hacienda y el tramo de Av. Revolución hasta la entrada Bugambilias.

Las corporaciones de auxilio continúan trabajando en el lugar; se recomienda manejar con precaución.

Comentarios