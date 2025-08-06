Cerrar X
Tamaulipas

Incendio en pastizal consume recicladora en Reynosa

Un incendio en un pastizal de Reynosa, cerca de una gasolinera, provocó la explosión de una pipa con químicos. Bomberos y Protección Civil evacuaron la zona

  • 06
  • Agosto
    2025

Totalmente fuera de control, un fuerte incendio en la colonia Condado del Norte que inició cerca de las 23:00 horas en un pastizal se convirtió en un peligro latente por la cercanía de una gasolinera. Para realizar maniobras, hubo la necesidad de llevar a cabo el cierre de ambas vialidades por la carretera Reynosa-Monterrey. 

Del pastizal alcanzó una recicladora de cartón e hizo explotar una pipa con residuos químicos que se encontraba estacionada en la parte de atrás de la gasolinera. Por precaución, Bomberos y Protección Civil desalojaron a los residentes de las colonias aledañas al siniestro.

En el lugar atendiendo la emergencia se encontraban las corporaciones de Protección Civil y Bomberos del Municipio, Bomberos de Río Bravo, Protección Civil Regional, PEMEX y Brigadistas Voluntarios. 

Hasta ahorita se encuentra cerrada una parte de la carretera Monterrey-Reynosa en ambos sentidos.

Desde el Fraccionamiento Privadas de la Hacienda y el tramo de Av. Revolución hasta la entrada Bugambilias.

Las corporaciones de auxilio continúan trabajando en el lugar; se recomienda manejar con precaución.


