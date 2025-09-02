Cerrar X
escuela_rehabilitacion_reynosa_35423fcd67
Tamaulipas

Inician clases en línea por obras de rehabilitación en primaria

Los trabajos incluyen la rehabilitación del techumbre, cambio de láminas, pintado general de las instalaciones y la reconstrucción de la barda perimetral

  • 02
  • Septiembre
    2025

Los alumnos y maestros de la primaria Club de Leones Número 4 turno matutino y Fidencio Trejo Flores turno vespertino, en Reynosa, no iniciaron clases presenciales este ciclo escolar.

El motivo fue la llegada de un recurso estatal destinado a la rehabilitación del plantel, el cual debe aprovecharse en este momento para no quedar rezagados en la fila de espera de apoyos.

José Luis Morales Vásquez, encargado de la obra, detalló que los trabajos incluyen la rehabilitación de la techumbre, el cambio de láminas, la reparación de la estructura, el pintado general de las instalaciones y la reconstrucción de aproximadamente el 50 por ciento de la barda perimetral.

La respuesta de las autoridades llegó luego de un reportaje difundido por INFO7 que exhibió las condiciones del plantel.

Morales Vásquez explicó que durante esta primera etapa se contará con herreros, albañiles y pintores, lo que representa un riesgo para los estudiantes, por lo que la empresa solicitó que no hubiera menores en el lugar mientras avanzan las labores.

Las clases están garantizadas a través de la modalidad en línea. El director del plantel, Harold Garza Espinoza, señaló que los alumnos trabajan con apoyo de la aplicación de correo electrónico y cuentan con horarios establecidos.

Subrayó que tanto el turno matutino como el vespertino están bajo supervisión, con evidencias de trabajo para asegurar el cumplimiento académico.

Por su parte, los padres de familia avalaron la medida. Katy de la Luz Castillo, madre de una alumna, expresó que en casa se comprometieron a asignar un espacio libre de distracciones para facilitar el aprendizaje.

Reconoció el esfuerzo de los maestros en la modalidad virtual y afirmó estar contenta con los cambios, confiando en que pronto regresarán a una escuela más segura.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_3_37_45_PM_8773ffab20
Abre Monterrey cuarta casa club para adultos mayores
Whats_App_Image_2025_09_02_at_2_59_18_PM_1_c025b3c427
Secundaria en Reynosa ajusta horarios por falta de maestros
clases_canceladas_2d0251c233
Suspenden regreso a clases en cuatro estados de México
publicidad

Últimas Noticias

fbi_investigacion_asesinato_villavicencio_9cf1245fb4
Giran prisión preventiva contra ex funcionarios por magnicidio
EH_UNA_FOTO_6cef1df78e
México impone cuotas al calzado importado de China
EH_FOTO_VERTICAL_2bb652a46f
Trump recibe a presidente de Polonia con sobrevuelo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×