Inician en Tamaulipas 35 'Rutas de la Salud' con 215 mil fármacos

Este martes, el Gobierno Federal y el estatal pusieron en marcha la estrategia “Rutas de la Salud”, un modelo de distribución de medicamentos que busca asegurar que los centros de salud reciban los insumos necesarios de manera directa y oportuna.

Durante un enlace desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque nacional del programa, con el objetivo de abastecer 8,061 unidades del primer nivel del IMSS-Bienestar en todo el país.

En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de salida a los 15 camiones que cubrirán 35 rutas, transportando más de 215 mil piezas de medicamentos destinadas a 289 centros de salud.

Cabe señalar que el nuevo esquema permite que los medicamentos lleguen directamente a los centros de salud, reemplazando el modelo anterior que generaba retrasos.

Dicha logística garantiza una atención más rápida y eficiente para los pacientes, especialmente en las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, Villarreal Anaya destacó que esta acción refleja la voluntad política de atender las necesidades más sensibles de la población.

Además, la estrategia nacional forma parte de la ampliación del sistema IMSS-Bienestar, buscando construir un modelo de atención médica con cobertura universal y equidad.

Se espera que en total 45 vehículos operen en todo el estado para reforzar la distribución de medicamentos.

