Cerrar X
tamaulipas_salud_712420ab08
Tamaulipas

Inician en Tamaulipas 35 'Rutas de la Salud' con 215 mil fármacos

35 'Rutas de la Salud' con 15 camiones distribuirán más de 215 mil medicamentos a 289 centros de salud, dentro de la estrategia nacional del IMSS-Bienestar

  • 19
  • Agosto
    2025

Este martes, el Gobierno Federal y el estatal pusieron en marcha la estrategia “Rutas de la Salud”, un modelo de distribución de medicamentos que busca asegurar que los centros de salud reciban los insumos necesarios de manera directa y oportuna.

Durante un enlace desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque nacional del programa, con el objetivo de abastecer 8,061 unidades del primer nivel del IMSS-Bienestar en todo el país.

En Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio el banderazo de salida a los 15 camiones que cubrirán 35 rutas, transportando más de 215 mil piezas de medicamentos destinadas a 289 centros de salud.

Cabe señalar que el nuevo esquema permite que los medicamentos lleguen directamente a los centros de salud, reemplazando el modelo anterior que generaba retrasos.

Dicha logística garantiza una atención más rápida y eficiente para los pacientes, especialmente en las comunidades que más lo necesitan.

Por su parte, Villarreal Anaya destacó que esta acción refleja la voluntad política de atender las necesidades más sensibles de la población. 

Además, la estrategia nacional forma parte de la ampliación del sistema IMSS-Bienestar, buscando construir un modelo de atención médica con cobertura universal y equidad.

Se espera que en total 45 vehículos operen en todo el estado para reforzar la distribución de medicamentos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2b4f95e909
Anuncia Sheinbaum visita del presidente de Francia a México
wef_8aa8236946
Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía
rutas_de_salud_bdb5671bca
Lanza México 'Rutas de la Salud' para garantizar medicamentos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_dba228ca19
Cierra Protección Civil puente vehicular del Parque Canoas
EH_UNA_FOTO_95b32ddffb
Recatan a hombre ante lluvias en el río Santa Catarina
EH_DOS_FOTOS_def9eec23d
Autoriza EUA uso de fármacos contra el gusano barrenador
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
EH_UNA_FOTO_2025_08_19_T163003_644_6a841e3278
Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista y dueño de Enigma Norteño
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad
×