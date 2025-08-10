Cerrar X
Tamaulipas

Intenso calor y sobrecarga provocan apagones en Nuevo Laredo

La Presidenta Municipal Señaló que los apagones de la CFE se deben a la sobrecarga de los aparatos de aire acondicionado, en esta temporada de intenso calor

En la última semana proliferan los apagones en distintos sectores de la ciudad. Diariamente las redes sociales se inundan de reportes por falta de energía eléctrica en hogares y negocios.

La Presidenta Municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, dijo estar enterada de la situación, pues aunque es un organismo federal, las fallas afectan a todo Nuevo Laredo.

Señaló que los apagones de la CFE se deben a la sobrecarga de los aparatos de aire acondicionado en muchos hogares en esta temporada de intenso calor.

“Por la sobrecarga, por este calor tan intenso que hace en la ciudad y la gente, pues piensa que, si pones el aire acondicionado a 16 (grados) te va a llegar a 16 la temperatura. No, entonces nunca corta”, explicó.

Además, muchas familias no reportan los aparatos eléctricos que tienen en el hogar, y entonces reciben menos energía eléctrica que la utilizada, por lo que no alcanza y surgen los apagones.

“Nos habla la CFE que regularmente la gente, cuando vas a hacer tu contrato te preguntan cuánto va a ser tu consumo y tú, el ciudadano: ‘no, pues yo voy a tener un minisplit, dos minisplit’, y a la hora, al momento, finalmente tienen cuatro minisplit o cinco minisplit en las casas.

“Y ahí es donde la sobrecarga llega porque pues en esa colonia tenían destinado tanta energía eléctrica y, pues se sobresatura y vienen estos cortes de luz que tanto daño nos hacen a todos, y que muchas veces hasta se te pueden descomponer los electrodomésticos”, precisó.

Las diferentes áreas municipales también son clientes de la CFE, y particularmente la Comisión Municipal de Agua Potable requiere de electricidad para la operación de los equipos de potabilización y bombeo.

Al no haber electricidad en los sectores en los que la Comapa tiene equipos, se suspende el servicio de agua.
Por ello, la alcaldesa pidió a la comunidad reportar la cantidad de aparatos electrodomésticos que se tienen, y hacer un uso responsable de la electricidad, a fin de que alcance para todos.

“Es un tema que todos tenemos que tener conciencia, todos debemos ser solidarios, debemos de pensar en el vecino y en todos como ciudadanos, porque finalmente es un tema que a todos nos pega.

“Entonces nosotros vamos a seguir buscando cómo solucionar estos y muchos problemas y estamos siempre constantemente con atención y con seguimiento con Comapa y con la CFE porque uno del otro va de la mano”.


