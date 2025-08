Invitan a mujeres registrarse a 'Mujeres Bienestar' en Río Bravo

“Como bien lo dice el programa, Mujeres Bienestar es únicamente para las mujeres que cumplen 60 años, OK, ya los tienen: 60, 61, 62, hasta 64 años cumplidos. Un ejemplo es que si yo cumplo 60 años el 15 de agosto, voy el 16 a registrarme, está dentro de las fechas del primero al 30, y si los voy apenas a cumplir incluso el 20 o el 25 de agosto, pues vamos al día siguiente a registrarnos, se puede hacer. Que lleven sus documentos, que no les falte su acta de nacimiento, su CURP, su comprobante de domicilio, copia de la INE y que se lleven dos números telefónicos a la mano para que a la hora del registro, porque duramos un ratito esperando y a la hora de llegar a la mesa no nos falte ningún documento”, señaló.