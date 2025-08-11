Cerrar X
Localiza_colectivo_restos_humanos_en_predio_previamente_reportado_fcd76c44e0
Tamaulipas

Localiza colectivo restos humanos en predio previamente reportado

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de restos óseos humanos y prendas de hombre en un predio de Reynosa

  • 11
  • Agosto
    2025

Hay actualización en torno al trabajo que los colectivos de búsqueda han estado realizando desde hace varias semanas en la periferia de Reynosa. El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer el hallazgo de restos óseos humanos y prendas de hombre en un predio ubicado en brechas a unos cuatro kilómetros del Fraccionamiento Villa Florida y cinco de la carretera Ribereña.

Según el colectivo, este sitio fue reportado por primera vez el 15 de julio de 2024 a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas como un posible lugar de exterminio. Sin embargo, a más de un año, las autoridades no han realizado el levantamiento total de los restos, lo que ha permitido que, presuntamente, el predio siga siendo reutilizado por grupos criminales.

Localiza colectivo restos humanos en predio previamente reportado

Durante la visita realizada este domingo 10 de agosto, los buscadores detectaron tres nuevos depósitos de restos humanos, algunos calcinados, así como prendas masculinas. La presidenta del colectivo lamentó que el lugar no haya sido procesado de manera inmediata y exhaustiva, señalando que este caso forma parte de más de 20 predios pendientes por intervenir desde hace más de un año.

“Exigimos a las autoridades el levantamiento digno, continuo y exhaustivo de los predios ya reportados”, expresó la agrupación, que reiteró su compromiso de seguir documentando y señalando estos puntos para evitar su reutilización con fines criminales.

Para más información o denuncias, el colectivo invitó a la ciudadanía a comunicarse a través de su página oficial “Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor”.

Localiza colectivo restos humanos en predio previamente reportado


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_49_18_AM_b48fb5162b
Busca Fuerza Civil tener 7,000 elementos este año
Empresas_mexicanas_deberan_acatar_Ley_Silla_antes_de_diciembre_3fbcab573e
Empresas mexicanas deberán acatar 'Ley Silla' antes de diciembre
5218acc9_8883_4c73_a479_156e26cdd26c_fcf25c261b
Bajan 30% las deportaciones por Nuevo Laredo en 2025
publicidad

Últimas Noticias

fgr_chapo_quintero_eua_3962c85cc6
Critica FGR acuerdos de EUA con 'El Chapo' y Rafael Caro Quintero
EH_FOTO_VERTICAL_4d51b0045b
¡Oficial! América incorpora al francés Allan Saint-Maximin
EH_DOS_FOTOS_2_05285cff82
Olivia Rodrigo anuncia un libro de gira de GUTS
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×