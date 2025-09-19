Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Tamaulipas

Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa

Ana Luisa, de 15 años, había sido reportada como desaparecida el miércoles por la tarde, luego de salir a comprar pan a un estanquillo cercano a su domicilio

  • 19
  • Septiembre
    2025

Tras más de 40 horas de angustia, la familia de Ana Luisa Rodríguez Escobar confirmó su localización con vida. El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, que acompañó a los familiares en todo momento, informó sobre el hallazgo de la joven este viernes por la mañana.

Ana Luisa, de 15 años, había sido reportada como desaparecida el miércoles por la tarde, luego de salir a comprar pan a un estanquillo cercano a su domicilio en Hacienda las Bugambilias, Sector 3.

Al no regresar, sus padres iniciaron la búsqueda y dieron aviso a las autoridades, mientras vecinos refirieron haber visto una camioneta blanca salir a toda velocidad, lo que generó temor de que hubiera sido privada de la libertad.

Durante las horas siguientes, la familia bloqueó el bulevar Hidalgo y organizó brigadas de búsqueda con apoyo de vecinos, voluntarios y colectivos.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 3.02.04 PM.jpeg

Se distribuyeron fotografías de la menor, se realizaron publicaciones masivas en redes sociales y se utilizaron binomios caninos y drones para ampliar la cobertura del operativo.

Finalmente, cuando la preocupación comenzaba a crecer, se confirmó que Ana Luisa había sido localizada con vida y en buen estado de salud.

Aunque en redes sociales circuló la versión de que regresó por su propio pie, la familia se ha reservado detalles sobre las circunstancias de su desaparición y reaparición.

El colectivo destacó que, si bien el desenlace fue favorable, la situación deja interrogantes sobre lo que realmente ocurrió y la necesidad de reforzar acciones de prevención y seguridad para evitar que este tipo de casos se repitan en Reynosa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00004_1_33cdaac2c8
Entrega alcalde de Salinas Victorias nuevo edificio a PC
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T141552_759_1158ec5a7f
Reynosa encabeza cifras de desaparición con 2,817 personas
EH_FOTO_VERTICAL_35_2631b3bb83
Dan último adiós a familia fallecida en accidente de Cancún
publicidad

Últimas Noticias

1141b960_0f47_11f0_a74f_d578722e9e63_jpg_bd442f3ecc
uscan impedir pena de muerte en caso de asesinato de CEO en EU
EH_DOS_FOTOS_24_84ca741913
Tarde futbolera: Tigres vs Pumas y Rayados vs América
Visa_dorada_4d37738926
Nuevas tarifas de visas provocan confusión entre trabajadores
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
89d3d2f4_df2c_467b_8198_a7bfb6372368_ee2c8d78e7
Conmemoran 429 años de la Fundación de Monterrey
publicidad
×