Madre exige justicia por la muerte de su hijo en Tamaulipas

Durante una gira de trabajo en la frontera, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fue interrumpido en su discurso por una madre que, entre lágrimas y con profunda indignación, exigió justicia por la muerte de su hijo.

Desde entre la multitud, la mujer se abrió paso para dirigirse directamente al mandatario y exigir el cumplimiento de la promesa de esclarecer los hechos.

“¡Gobernador, soy la mamá del niño que mataron los estatales! “Quiero que me ayude, quiero que me vea, quiero que me cumplas lo que me prometieron”, clamó la madre, Karina Domínguez.

El caso que denunció ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando su hijo, de apenas 15 años, fue abatido por elementos de la policía estatal en el viaducto de Reynosa. La madre sostiene que los agentes sembraron armas y droga en el cuerpo del menor para justificar su muerte.

“Fue el día 13 de octubre cuando asesinaron a mi hijo los estatales en el viaducto; le sembraron droga, le sembraron armas, le sembraron ponchallantas. ¿Quién traía todo eso? ¡Ellos! ¿Quién más? Son delincuentes, es lo único que saben hacer y luego manchar el nombre de mi hijo. Eso es lo que ya no quiero, que haya más impunidad”, declaró Karina Domínguez.

El menor salió de su hogar con la intención de hacer un mandado para un familiar, sin imaginar que sería su último día con vida. Su madre, convencida de su inocencia, se presentó ante el gobernador para exigir que el caso no quede en el olvido.

“Él solamente era un niño; a mi hijo ya le realizaron todas sus pruebas y mi hijo es inocente. Ellos tienen familia, tienen hijos, y yo creo que como madre es lo peor perder un hijo. Ahorita vine aquí porque quiero que mi caso no se olvide, que mi hijo no sea olvidado, que se le dé una solución. El doctor me dijo que sí, que van a seguir revisando y que no va a haber impunidad. Eso es lo que yo espero, que no quede impune mi hijo”, expresó.

En relación con el caso, ocho policías han sido señalados como presuntos responsables del homicidio del menor. Hasta el momento, seis han sido detenidos por la Fiscalía, uno se entregó voluntariamente y otro continúa prófugo.

Tras el encuentro con la madre, el gobernador aseguró que el caso sigue en proceso y que se garantizará el seguimiento adecuado a la investigación.

“Lo estamos atendiendo, hemos mandado las instancias e instituciones correspondientes para darle el debido seguimiento y las pruebas. “Se está avanzando para poder tener y dilucidar y dar una sentencia en la investigación de su caso”, afirmó Américo Villarreal Anaya.

El compromiso del gobierno estatal es esclarecer los hechos y garantizar que la justicia prevalezca en un caso que ha conmocionado a la comunidad tamaulipeca.

