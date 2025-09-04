Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_04_at_8_32_33_PM_5bd3cf4a28
Tamaulipas

Muere menor en balacera en carretera Reynosa–San Fernando

Persecución y balacera en carretera Reynosa–San Fernando dejó a una familia afectada tras ser alcanzada por las balas cerca del Fraccionamiento Misión Santa Fe

  • 04
  • Septiembre
    2025

Una persecución y balacera registrada sobre la carretera Reynosa–San Fernando dejó como saldo una familia afectada, luego de que resultaran alcanzados por las balas mientras viajaban a bordo de un vehículo a la altura del Fraccionamiento Misión Santa Fe.

De acuerdo con versiones preliminares, en la unidad se trasladaba un matrimonio junto con su hijo menor de edad, quien perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego. Tanto el padre como la madre resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de la localidad para su atención médica.

Hasta el momento existen dos versiones en torno al fallecimiento del menor. La primera señala que la familia habría quedado en medio del fuego cruzado durante la persecución; la segunda apunta a que los disparos provinieron de elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), quienes presuntamente confundieron la unidad en la que viajaban.

Horas más tarde, la propia FGJT emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del menor y precisó que dos personas más resultaron heridas, aunque no de gravedad. Asimismo, señaló que se llevan a cabo los actos de investigación correspondientes y que, conforme avancen las indagatorias, se dará mayor información.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_01_at_9_50_33_PM_f7ca258519
‘Alito’ Moreno da postura del PRI tras entrega de primer informe
mexico_peru_1_1024x614_37917f9634
Perú responde que expresidente no es un perseguido político
EH_UNA_FOTO_2025_08_30_T090018_038_56dae473b2
Sheinbaum exige acción de la ONU por Pedro Castillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5_84bda0fdaa
Chiefs vs Chargers arriban a Brasil para disputar partido
Whats_App_Image_2025_09_04_at_7_35_27_PM_9c19a8c6d5
¿Listo para disfrutar del ‘finde lleno de actividades’?
b2004445_11ff_47ca_88e3_9e4a7e98bdb0_249f6b880f
Muere hombre deportado tras ser arrollado por camión
publicidad

Más Vistas

perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×