Cerrar X
cec036d4_8461_4ea5_904f_b0befb038e65_f46371e406
Tamaulipas

Muere tras caer de puente peatonal mientras realizaba trabajos

Testigos de la zona también confirmaron que el trabajador realizaba labores de cambio de lona publicitaria cuando ocurrió la tragedia

  • 25
  • Agosto
    2025

Un trabajador de una empresa de publicidad perdió la vida al caer de un puente peatonal mientras realizaba el cambio de lonas publicitarias en uno de los cruces más transitados de la ciudad.

De acuerdo con las primeras indagatorias de la Dirección de Emergencias, el hombre habría recibido una descarga eléctrica antes de ser proyectado contra el pavimento.

Marco Antonio Llanas Quintero, director de Emergencias de Protección Civil, informó que la llamada de auxilio reportaba la caída de una persona desde lo alto del puente.

“El reporte ingresó como la caída de una persona haciendo labores en las alturas y es lo que atendieron los muchachos, al llegar se percataron de que ya no tenía signos vitales, al parecer tuvo contacto con un cable de energía eléctrica”

552ffce5-f1a3-4d62-9a2d-e659e274cdc0.jpg

El accidente ocurrió en el cruce de Oriente Uno y bulevar Hidalgo, lugar donde un ciudadano identificado como Eduardo Montoya fue sorprendido por el impacto en su vehículo.

“Me dijeron los de aquí porque yo estaba pasando, yo hice el alto y cuando le di como que manoteo y pegó en la troca, y me dijeron para ti. Ya cuando vi es que había caído de arriba, que estaba haciendo publicidad de IMEX, es publicidad”

Testigos de la zona también confirmaron que el trabajador realizaba labores de cambio de lona publicitaria cuando ocurrió la tragedia.

“Andaba cambiando esa lona que traía una camioneta con Publicidad, una blanca. Yo nada más vi que estaba tirado abajo, pensábamos que estaba atropellado, pero no, se cayó, tocó el cable de alta tensión, están bien cerquita”

Las autoridades señalaron que hasta el momento no ha sido identificada la empresa responsable de la obra, sin embargo, en un dato preliminar, confirmaron que el trabajador no contaba con el equipo de seguridad adecuado, como la línea de vida que permite mantenerse anclado al realizar labores en las alturas.

“No se observa que trae, no trae línea de vida, nada, no sabemos de qué empresa es, estamos en espera de periciales para que hagan las indagatorias correspondientes”

El caso continúa bajo investigación para deslindar responsabilidades sobre las condiciones laborales en que se encontraba el trabajador al momento del accidente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_cf84574789
Vuelca vehículo en Paso Deprimido Lázaro Cárdenas; hay heridos
INFO_7_UNA_FOTO_14_32ee875526
Avanza proyecto para puente peatonal en la carretera a Laredo
Whats_App_Image_2025_01_16_at_6_56_13_PM_1_1aefc91aab
Ciudad Judicial de Saltillo registra un 90% de avance
publicidad

Últimas Noticias

04_ANUNCIA_ESTADO_4_TA_EDICION_DE_PROVEE_NL_202_ec465f4185
Anuncia Estado celebración de cuarta edición de PROVEE NL
EH_DOS_FOTOS_2025_08_26_T110433_307_a875cdfbb5
Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos
AP_25238582326949_6117c88ba3
Decenas de heridos tras incursión israelí en ciudad Cisjordania
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×