Nuevo Laredo alista temporada de turismo cinegético

Nuevo Laredo se prepara para la temporada de turismo cinegético, que es la más importante en términos de economía, por la llegada de cazadores de venado nacionales y extranjeros.

Alrededor de 4 mil cazadores llegaron del 22 de noviembre de 2024 al último de febrero de 2025, que fue la más reciente temporada, y dejaron una derrama económica de entre 12 a 15 millones de dólares. Para este año se espera una cantidad similar.

Alfredo Guarneros Carranza, quien recientemente fue nombrado director municipal de Turismo, dijo que ya se trabaja en la organización del desfile de cazadores, que se realizará los primeros días de noviembre.

“Es importantísima, yo creo que es la mejor temporada para la ciudad, ya estamos preparándonos para recibir a los cazadores. En noviembre arrancamos con el desfile cinegético, esperamos que todos los ranchos de la localidad estén llenos.

“Es una derrama (económica) bastante, bastante grande”, precisó el funcionario.

Si bien muchos de los ranchos que se dedican a la cacería de venado cola blanca no están enclavados en territorio de Nuevo Laredo e incluso de Tamaulipas, sino en Coahuila y en Nuevo León, los propietarios sí son de la localidad, y aquí adquieren los insumos.

Incluso, los cazadores procedentes de Estados Unidos ingresan por Nuevo Laredo.

“Los dueños de los ranchos preparan paquetes para sus cazadores, te venden el venado, pero junto con el venado te atienden el fin de semana, te dan de comer, te dan de tomar, te dan la botanita y todo.

“Es pues un recurso que se invierte en la ciudad, que se gasta en la ciudad. El ranchero, el dueño del rancho, compra la cerveza en un expendio local, compra la carne en una carnicería local, compra los víveres en un supermercado local, entonces es una derrama económica bastante, bastante grande”, explicó.

Es una de las actividades más importantes para la Dirección municipal de Turismo, que ya se prepara para recibir a todos los extranjeros y connacionales que vengan a la ciudad.

