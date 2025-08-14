Cerrar X
Tamaulipas

Obras inconclusas son responsabilidad de Comapa: Obras Públicas

El secretario de Obras Públicas de Reynosa aclaró que la mayoría de estos casos corresponden a reparaciones de fugas realizadas por la Comapa

  • 14
  • Agosto
    2025

Ante las constantes quejas ciudadanas por obras inconclusas en diversas calles de la ciudad, el secretario de Obras Públicas de Reynosa aclaró que la mayoría de estos casos corresponden a reparaciones de fugas realizadas por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), la cual tiene la obligación de reponer el pavimento una vez concluidos los trabajos.

El funcionario detalló que, mientras Obras Públicas se encarga de la rehabilitación de infraestructura como colectores, subcolectores y redes de atarjeas, con la correspondiente reposición del pavimento, toda intervención relacionada con agua potable y alcantarillado es competencia de la Comapa.

Esto incluye tanto la reparación de la fuga como la restitución de la superficie afectada.

Eduardo López Arias, secretario de Obras Públicas en Reynosa, subrayó que esta responsabilidad está claramente definida.

“La Comapa está realizando obras que la responsabilidad de ellos es hacer la reparación y volver otra vez a reponer el pavimento. Nosotros, por Obra Pública, estamos rehabilitando infraestructura también de redes de colectores, subcolectores, redes de atarjeas y nosotros también tenemos que reponer los pavimentos. Entonces, cuando es una fuga de alguna cuadra es competencia de la Comapa y ellos deben de hacer la reposición. Todo el tema del manejo de agua, de lo que son agua potable y alcantarillado, es responsabilidad de la COMAPA”, explicó.

Las autoridades municipales han reiterado que el organismo operador del agua no está cumpliendo cabalmente con esta obligación, lo que ha derivado en múltiples quejas diarias por parte de la población.

Calles abiertas después de las reparaciones representan un riesgo para peatones y automovilistas, además de generar inconformidad entre los vecinos de los sectores afectados.


