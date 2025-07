Preparan amparo por posible desalojo en Ampliación Tamatán

“Nos amenazaron que en cinco días ya teníamos las máquinas encima y que no podíamos hacer absolutamente nada, que era el gobierno federal el que quería que nosotros desalojáramos”, así se expresó José Jorge Zúñiga Navarro, uno de los 90 propietarios de edificaciones que fueron notificados y acordonados con cinta amarilla para anunciar que serán desalojados en las próximas horas al argumentar que se encuentran en el lecho del río San Marcos, catalogada como zona federal.

Los afectados sostuvieron una reunión y ya se organizan para su defensa, adelantaron solicitarán asesoría legal con la finalidad de tramitar un amparo ante las instancias correspondientes, dijo Antonio Adriano Nava, otro de los afectados.

“Si ya estamos enfocados en esa, queremos defenderos legalmente ante los espacios, aunque tengamos que contratar a alguien para eso toda la comunidad ya está organizada, ¿sería un amparo?, buscaríamos un amparo ante cualquier resolución, pero primero queremos tener un diálogo con la institución que es Conagua, y yo estoy seguro de que con un diálogo inteligente llegamos a un arreglo”, explicó.

Por su parte Lidio de la Rosa Alemán, reconoció que se extendió en su terreno por cuestiones de seguridad y no por invadir el espacio, consciente de esta acción procederá a delimitar el espacio que le corresponde.

“Mi terreno tiene un límite de 20 metros de fondo, entonces yo me amplié por seguridad, ya sea por cuidar a mi familia, por cuidar mis muebles, por cuidar también el espacio del rio, porque si no estamos ampliados por la cerca de lo que tenemos aquí a la orilla del rio, viene gente cuando lleva agua el rio y no respetan, se plantan donde les da su gana, dejan basura donde ellos quieren, entonces esto es únicamente respeto, no es porque yo me esté adueñando del terreno”, señaló.

Otra de las problemáticas es que habitantes de otras colonias llegan hasta esta parte del río para arrojar animales muertos, escombro y basura, por lo que hacen un llamado a las autoridades para realizar un operativo de inspección.

“Esos escombros y basura no son de nosotros, ni son de aquí de la comunidad, todos hacemos de nuestra parte para mantenerlo limpio, para mantener el ambiente cuidado y no en realidad no son de nosotros esos deshechos”, dijo Sofía Maldonado Alemán, otra de las afectadas.

La mayoría de los propietarios de predios en esta zona de la capital del estado cuentan con cartas de posesión, pero la Conagua no de tregua y procederá en consecuencia en este programa de desalojo que se realiza a nivel nacional, en las márgenes de los ríos de todo el país, refirió José Jorge Zúñiga Navarro, habitante de este sector.

“Incluso yo tengo mi carta de posesión donde hubo los primeros dueños cuando llegaron, esos dueños cedieron los derechos a otros, y otras personas más, incluso ya para cuando llegué yo aquí, ya había habido tres o cuatro dueños, no recuerdo, pero tengo mi carta de posesión con todos los antecedentes y pues comprobar que en realidad nosotros no somos invasores de terrenos”, concluyó.

Comentarios