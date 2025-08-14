Reynosa busca apoyo para enfrentar crisis de basura y llantas

El problema de la basura en Reynosa parece estar saliéndose de control para las autoridades, situación que se agrava con la proliferación de llantas tiradas a cielo abierto. Ante esta problemática, el gobierno municipal solicitará al gobierno del estado su intervención para que cada instancia asuma la parte de responsabilidad que le corresponde en el manejo y control de estos residuos.

El director de Medio Ambiente y Ecología, Aarón Misael de la Cruz Chávez, explicó que las llantas son consideradas un residuo de manejo especial y que, conforme a la ley, los responsables son quienes las generan.

“Estamos pidiéndole apoyo al gobierno del Estado porque dentro de los manejos de los residuos el tema de llantas es de manejo especial y de compete al gobierno del Estado, y de acuerdo a la ley los responsables de las llantas son los que la generan. Obviamente en Reynosa nosotros tenemos la planta para tratamiento del tema de las llantas, pero eso estaba dedicado con la funcionalidad para el ciudadano común”, señaló.

De acuerdo con datos preliminares, Reynosa se encuentra entre las ciudades que más llantas de desecho producen diariamente. Muchas de estas terminan abandonadas en calles, canales y drenes, generando contaminación. “Más o menos Reynosa ahorita, en un sondeo muy limitado porque no nos hemos puesto al 100 con el tema del conteo, anda generando un aproximado de entre 3,000 a 5,000 llantas diarias. Realmente necesitamos más inversión y que se genere una cultura en el tema de las llantas, no solo desde el gobierno, sino también desde el mercado y las empresas”, precisó De la Cruz Chávez.

La mala disposición de la basura también está provocando incendios en basureros a cielo abierto, lo que incrementa la contaminación. Por este motivo, la Dirección de Medio Ambiente está trabajando en un esquema para que los principales generadores de este tipo de residuos asuman su responsabilidad. “Es parte de lo que estamos intentando regular, para que todos los generadores de llantas —traileros, camiones, transportistas, taxistas y de todas las índoles— se hagan responsables. El gobierno está haciendo su parte con el tema social, pero ya existe un mercado alrededor de las llantas y no es un problema local, sino incluso a nivel mundial”, concluyó el funcionario.

