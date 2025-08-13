Cerrar X
coepris_tamaulipas_471b492ad9
Tamaulipas

Señalan visitas de supuestos verificadores en municipios

Organismos recomendaron a los comerciantes verificar la identidad de los inspectores tras quejas sobre estas visitas de presuntos inspectores

  • 13
  • Agosto
    2025

Reynosa, San Fernando, Matamoros, Río Bravo y otros municipios de la frontera han sido señalados por empresarios como los más afectados por la presencia de supuestos verificadores de dependencias como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), quienes realizan inspecciones con la presunta intención de obtener beneficios económicos.

Aunque hasta el momento estos señalamientos se han difundido únicamente en redes sociales y páginas de internet sin sustento comprobado, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha confirmado que sí han recibido quejas formales sobre estas visitas de presuntos inspectores.

El secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco), Roberto Cruz, explicó que este tipo de prácticas son recurrentes, pues falsos inspectores intentan sorprender a los negocios para obtener dinero.

Recomendó a los comerciantes verificar la identidad de los inspectores, quienes deben portar credencial oficial, e incluso un código QR que permita confirmar su procedencia.

Entre los giros comerciales que más reportes han emitido se encuentran consultorios médicos, farmacias, clínicas de belleza, barberías y estéticas.

Según Cruz, en el caso de que la visita sea realmente de Coepris, esta debe cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo una orden oficial dirigida al establecimiento.

Además, en caso de encontrarse alguna irregularidad, la dependencia debe otorgar un plazo para subsanar la situación y no imponer una multa inmediata.

La Fecanaco y la Canaco han llamado a los empresarios a reunir evidencias que puedan ser presentadas ante las autoridades competentes, así como a denunciar cualquier intento de cobro irregular.

“No entreguen dinero en efectivo" —advirtió Cruz—, "las dependencias tienen prohibido que los inspectores reciban pagos por trámites o gestiones. Ante cualquier sospecha, contacten directamente a la dependencia correspondiente para confirmar la identidad del verificador.”

Las cámaras empresariales reiteran que la colaboración ciudadana es clave para detener estas prácticas, que además de dañar la economía de los negocios, generan desconfianza y entorpecen la labor de los verdaderos inspectores que actúan de manera legal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Impone_Division_Ambiental_suspension_a_chatarrera_en_Escobedo_9165a328bb
Impone División Ambiental suspensión a chatarrera en Escobedo
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
Whats_App_Image_2025_08_13_at_11_44_27_PM_f8a33a033a
Piden no caer en el chantaje de los falsos inspectores
publicidad

Últimas Noticias

AP_25226513478347_1f0db96cdc
DeSantis anuncia centro de detención de inmigrantes en Florida
Suben_muertes_por_desnutricion_en_Gaza_Netanyahu_niega_hambruna_d5216b5e9e
Suben muertes por desnutrición en Gaza; Netanyahu niega hambruna
378353639_1799c95d2f
EUA ofrece hasta US$26 millones por líderes de Cárteles Unidos
publicidad

Más Vistas

b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
publicidad
×