Suman 1,260 inmuebles a participar en el Simulacro Nacional 2025

El Coordinador Estatal de Protección Civil en Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, anunció que un total de 1,260 inmuebles inscritos en el estado, de los cuales 502 son federales, 48 estatales, 27 municipales y 683 del sector privado, además de la participación estimada de 70,728 personas, se encuentran listos para participar en el Simulacro Nacional 2025 a realizarse este próximo viernes 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas.

“Cabe resaltar que estos ejercicios se realizan el 19 de septiembre en conmemoración de los sismos de 1985 y del 2017. Y asimismo para recordar la importancia en la prevención y la preparación ante desastres”, señaló.

En los 43 municipios de Tamaulipas se está expuesto a diversos tipos de fenómenos, pero cada uno realizará diferente hipótesis de simulacro, entre las que se encuentran conato de incendio, fuga de gas, inundaciones, derrame de hidrocarburos y amenaza por artefactos explosivos, lo anterior debido a que Tamaulipas no está considerada como zona sísmica.

“Qué vamos a hacer ante una situación que se nos pueda presentar en nuestra casa. Una inundación, un incendio, ¿qué vamos a hacer?, ¿cómo vamos a actuar?, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir?, tener lista nuestra mochila de emergencia en caso de que tengamos que ser evacuados, movernos con los familiares hacia dónde me voy a dirigir en dado caso que se suscite alguna situación de emergencia”, dijo González de la Fuente.