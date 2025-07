Sur de Tamaulipas en alerta por creciente del río Tamesí

El sur de Tamaulipas vive horas cruciales, la cresta de agua que desciende desde la cuenca del río Guayalejo ha comenzado a llegar al río Tamesí, provocando un aumento paulatino en los niveles de agua de las lagunas y encendiendo la alerta en comunidades ribereñas, que ya se organizan para protegerse de posibles inundaciones.

Gabriel Arcos, gerente general de Comapa Altamira, explicó que el fenómeno es el resultado de las intensas precipitaciones ocurridas días atrás en la parte alta de la cuenca.

“Estas lluvias extremas ya cayeron y ahora se están moviendo por los diferentes cauces, aquí, el río Tamesí al llegar se abre y se distribuye en más de 42 mil hectáreas del sistema lagunario, lo que en la parte alta eran metros de agua, aquí se transforman en centímetros que se van sumando poco a poco”, detalló.

De acuerdo con la medición más reciente, la cota alcanzó 1.98 metros, con un aumento de 3 centímetros en un solo día; aunque el ascenso es gradual, la preocupación se centra en las comunidades asentadas a orillas del río, como Cruz Grande, El Chapapote, El Camalote, Martín A. Martínez, entre otras, donde familias completas empiezan a trasladar pertenencias a zonas más altas o pisos superiores.

“Lo que queda es atender a toda la gente que se encuentra en las márgenes; estamos trabajando de la mano con Protección Civil y el Ejército para apoyar evacuaciones y distribución de víveres”, agregó Arcos.

Para don Roberto Demes Castro, de 80 años y vecino del Ejido Martín A. Martínez, cada creciente trae recuerdos de otras inundaciones que ha enfrentado en su vida: “Toda mi vida he vivido aquí, ya llevo más de 55 años viendo cómo se sale el río. Ahorita ya se nos desbordó; lo bueno es que la mayoría tenemos casas de dos pisos y ahí subimos nuestras cosas, pero siempre queda la preocupación de dejar la casa sola”, relata mientras observa el nivel del agua acercarse.

En tanto, Miguel Cruz Alejandre, vecino del Ejido El Camalote, revive memorias difíciles: “Nosotros ya hemos vivido otras crecientes… una vez hasta se rompió una presa allá arriba, esta vez la corriente está fuerte, uno le tiene respeto al agua porque no avisa, se mete y ya no te da tiempo de nada, por eso muchos estamos moviendo nuestras cosas a partes más altas, para que cuando suba, no nos agarre desprevenidos.”

La instrucción de las autoridades es clara: permanecer atentos a los avisos oficiales y no arriesgarse, el agua seguirá su curso hacia el río Pánuco y finalmente al mar, pero su paso dejará huella en las zonas más bajas.

Este viernes y sábado se esperan los niveles más críticos; mientras tanto, comunidades enteras sostienen la esperanza de que esta creciente solo traiga vida a la laguna y no tragedia a sus hogares.

Comentarios