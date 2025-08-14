Cerrar X
Tamaulipas

Tamaulipas iniciará clases con más de 1 millón de alumnos

El secretario dio a conocer en conferencia de prensa que Tamaulipas dará inicio al nuevo ciclo escolar 2025-2026, con una matrícula de 1 millón 20 mil alumnos

  • 14
  • Agosto
    2025

El secretario de Educación Miguel Valdez García dio a conocer en conferencia de prensa que Tamaulipas dará inicio al nuevo ciclo escolar 2025-2026, con una matrícula de 1 millón 20 mil estudiantes, lo que representa un ligero incremento de entre el 1 y el 2%.

“Vamos a tener 55,391 maestros y son 7,333 escuelas, y como dice ahí la matrícula de Tamaulipas es el 3% de la matrícula nacional”, señaló.

El funcionario estatal dijo que en Tamaulipas se entregarán 538,000 paquetes de útiles escolares en beneficio de igual número de estudiantes con una inversión de 221 millones de pesos. 

“Y paquetes escolares los vamos a dar en los 25 municipios, los mismos del año pasado, vamos a adicionar a Abasolo, San Fernando, Casas, Jiménez y Xicoténcatl para ser 25 municipios y van a recibir 26,894 alumnos sus uniformes”, dijo Valdez García.

Además, ya se cuenta con los libros de texto gratuito y darán inicio al nuevo ciclo escolar con estos instrumentos de enseñanza aprendizaje en el nivel de primaria y secundaria.  

El secretario de Educación se refirió a las tres principales estrategias permanentes que se implementan en los 43 municipios de Tamaulipas. 

“Vive saludable, vive feliz, es una epidemia la gordura la obesidad en los niños en México y en Tamaulipas no es la excepción. Tenemos que seguir combatiendo. Ahorita lo voy a presentar rápidamente los resultados para media superior. Sigue siendo una acción afirmativa la campaña contra las drogas. El fentanilo Mata vive sin drogas, Se feliz y finalmente la noticia de qué va a entrar en diciembre enero la Beca Rita Cetina para primaria”.


