Cerrar X
33b05e96_cc7b_4571_bebf_abec540ef4c3_832e5cbaee
Tamaulipas

Tamaulipas y Guerrero firman convenio a favor de los migrantes

Buscan establecer colaboración bilateral para atender y encontrar soluciones a los problemas migratorios, antes de que se agraven

  • 11
  • Septiembre
    2025

El gobierno del estado a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes suscribió el segundo convenio de colaboración con la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales del gobierno de Guerrero, el primero se firmó con el representante de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del Estado de Hidalgo. 

El director del instituto en Tamaulipas, Juan José Rodríguez Alvarado, dijo que objetivo de sumar esfuerzos en la atención de los repatriados guerrerenses que ingresen por los diferentes municipios de la zona fronteriza de Tamaulipas. 

af79f256-594e-4fa5-92f9-daed6672772c.jpg

Se busca que ambas entidades colaboren de manera bilateral para atender y buscar soluciones a los problemas migratorios. 

“Buscamos mejorar las condiciones en las que se presenta la migración y para lograrlo se requiere la participación de todos los estados de donde son originarias las personas que van a ser repatriadas o que están en tránsito por territorio tamaulipeco. 

Por su parte, Silvia Rivera Carvajal, secretaria de Migrantes del estado de Guerrero, refirió que la firma del convenio beneficia a ambas entidades en el tema migratorio y que al menos un millón de ciudadanos guerrerenses se encuentran radicando en Estados Unidos, principalmente en la parte de California, Chicago y el Valle de Texas.

“Antes de que haya problemas más graves estamos analizando el asunto de frente e inmediato para colaborar y resolver, no vamos a decir que traemos la varita mágica, eso es algo imposible, pero dentro de las posibilidades que se tienen   en los presupuestos establecidos, vamos a hacer lo mejor que se pueda”, señaló.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
Whats_App_Image_2025_09_12_at_4_29_36_PM_21589a89ce
Tras resolver broncas, voy de bajadita: Samuel
EH_UNA_FOTO_92_5d1794a899
Sheinbaum asegura que cooperación de CIA con Ejército es 'falso'
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_12_at_6_37_13_PM_2_e631bd37b7
Conmemoran el Día de la Terapia Asistida con Animales
AP_25255822195981_2dfb3433e4
Estos son los nominados para entrar al Salón de la Fama de la NFL
AP_25255790586991_c24058e5a5
Nombran nueva titular de Comisión Nacional de Búsqueda
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×