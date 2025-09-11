Tamaulipas y Guerrero firman convenio a favor de los migrantes

El gobierno del estado a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes suscribió el segundo convenio de colaboración con la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales del gobierno de Guerrero, el primero se firmó con el representante de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social del Estado de Hidalgo.

El director del instituto en Tamaulipas, Juan José Rodríguez Alvarado, dijo que objetivo de sumar esfuerzos en la atención de los repatriados guerrerenses que ingresen por los diferentes municipios de la zona fronteriza de Tamaulipas.

Se busca que ambas entidades colaboren de manera bilateral para atender y buscar soluciones a los problemas migratorios.

“Buscamos mejorar las condiciones en las que se presenta la migración y para lograrlo se requiere la participación de todos los estados de donde son originarias las personas que van a ser repatriadas o que están en tránsito por territorio tamaulipeco.

Por su parte, Silvia Rivera Carvajal, secretaria de Migrantes del estado de Guerrero, refirió que la firma del convenio beneficia a ambas entidades en el tema migratorio y que al menos un millón de ciudadanos guerrerenses se encuentran radicando en Estados Unidos, principalmente en la parte de California, Chicago y el Valle de Texas.

“Antes de que haya problemas más graves estamos analizando el asunto de frente e inmediato para colaborar y resolver, no vamos a decir que traemos la varita mágica, eso es algo imposible, pero dentro de las posibilidades que se tienen en los presupuestos establecidos, vamos a hacer lo mejor que se pueda”, señaló.

