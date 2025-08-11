Termina canícula, pero calor continúa en Tamaulipas

Este lunes 11 de agosto concluyó el periodo de 40 días más calurosos del año, conocido como canícula. Sin embargo, el calor continuará al menos por lo que resta de este mes.

Humberto Fernández Diez de Pinos, director de Protección Civil y Bomberos, señaló que se pronostican días soleados y con 40 grados centígrados o más.

“Hoy 11 técnicamente se terminan los 40 días más calientes que se habían ya pronosticado con antelación en esta temporada de verano, sin embargo, necesitamos ponernos en guardia todos y cada uno de nosotros, gobierno y sociedad civil.

“Los pronósticos indican todavía temperaturas por encima de los 40 grados con baja humedad y pocas probabilidades de lluvia”, expresó el director.

Por ello continuarán los operativos implementados contra el golpe de calor, como es la distribución gratuita de suero frío en plazas, parques y afuera de hospitales.

El funcionario dijo que no se presentaron fallecimientos por golpe de calor, insolación o deshidratación en la canícula 2025, y espera que así siga durante lo que resta del verano, que concluye el 22 de septiembre.

Por ello recomendó a las familias continuar con los cuidados, como es beber abundante agua natural o suero, evitar exponerse al sol, usar bloqueador solar y cubrirse la cabeza en caso de estar en el exterior.

“En esta temporada tuvimos llamados, asistimos, estuvimos al pendiente, afortunadamente no hubo alguna persona que falleciera por estos signos o síntomas; algunas ocasiones fue necesario llevarlos al hospital”, dijo.

