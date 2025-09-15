¡Vivan los migrantes y las mujeres mexicanas!: Mónica Villarreal

Al vitorear a los héroes que nos dieron patria y libertad, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya reconoció en su discurso de la noche del grito de independencia, el trabajo que realizan los migrantes y las mujeres mexicanas.

La primera autoridad salió al balcón a las 10 de la noche con 30 minutos, recordando vida, hazaña y nombres de quienes independizaron a México.

Ondeando la bandera y ataviada en un traje mexicano multicolor, remarcó además hazañas como la Víctoria de Tampico de 1829 y la valía del estado tamaulipeco.

La plaza de armas lució a reventar, la comunidad se dio cita desde temprano para tomar un mejor ángulo y a todo pulmón, gritar el tradicional viva Tamaulipas y viva México.

