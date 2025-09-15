Cerrar X
gnrfb_4f24bddc11
Tamaulipas

¡Vivan los migrantes y las mujeres mexicanas!: Mónica Villarreal

Ondeando la bandera y ataviada en un traje mexicano multicolor, remarcó además hazañas como la Víctoria de Tampico de 1829 y la valía de Tamaulipas

  • 15
  • Septiembre
    2025

Al vitorear a los héroes que nos dieron patria y libertad, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya reconoció en su discurso de la noche del grito de independencia, el trabajo que realizan los migrantes y las mujeres mexicanas.

La primera autoridad salió al balcón a las 10 de la noche con 30 minutos, recordando vida, hazaña y nombres de quienes independizaron a México.

Ondeando la bandera y ataviada en un traje mexicano multicolor, remarcó además hazañas como la Víctoria de Tampico de 1829 y la valía del estado tamaulipeco.

La plaza de armas lució a reventar, la comunidad se dio cita desde temprano para tomar un mejor ángulo y a todo pulmón, gritar  el tradicional viva Tamaulipas y viva México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jesus_nava_programa_predial_76818effa3
Acusa Jesús Nava a Movimiento Ciudadano de golpeteo político
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T161641_755_f91f5e34b5
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile
publicidad

Últimas Noticias

AP_25259850947584_8807e5b4e0
Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026
nacional_roberto_sandoval_nayarit_d7f48af74c
Vinculan por segunda vez a Roberto Sandoval por lavado de dinero
AP_25259673919994_72a6fb1827
Acusan a joven de matar a Charlie Kirk con agravantes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×