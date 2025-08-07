Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro

En Coahuila inició una nueva etapa de inscripciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que estará vigente hasta el 10 de agosto y busca incorporar a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

Actualmente, el programa tiene presencia en 23 municipios del estado, con más de 1,300 plazas disponibles para capacitación en centros de trabajo.

Los beneficiarios reciben un apoyo mensual de $8,480 pesos, cobertura médica del IMSS y un plan de formación para desarrollar habilidades laborales que les permitan integrarse al mercado de trabajo o emprender proyectos propios.

La iniciativa, coordinada a nivel federal, ofrece capacitación formal y remunerada en diversos sectores productivos. El registro se realiza a través de la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

