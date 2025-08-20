Alertan por fraudes en ventas de terrenos en Sierra de Zapalinamé

Vecinos de la colonia Lomas Verdes advirtieron sobre intentos de fraude en la venta de lotes ubicados dentro de la zona de conservación de la Sierra de Zapalinamé, específicamente en el polígono conocido como “Bosque Bicentenario”.

En el área fue colocado un anuncio con la leyenda: “Prohibida la compraventa de terrenos. Área federal restringida. “Quien sea sorprendido se consignará a las autoridades correspondientes”, con lo que habitantes buscan alertar a la población sobre la ilegalidad de estas transacciones y evitar que posibles compradores caigan en engaños.

Tras denuncias previas por la tala de árboles y desmonte de predios en la zona, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Saltillo colocó una cédula de notificación en el sitio, mediante la cual se ordena suspender de inmediato los trabajos y se exhorta a limpiar el terreno, además de advertir que no existe autorización para urbanizar o lotificar.

Como parte de las acciones ciudadanas, los colonos emprendieron jornadas de reforestación en el área afectada. Hasta ahora han logrado plantar alrededor de 80 ejemplares entre pinos y agaves, los cuales se mantienen bajo cuidado constante con el apoyo de agua gestionada ante el área de Ecología municipal.

Los vecinos señalaron que preparan una nueva solicitud para que las autoridades los respalden con más árboles y brigadas de limpieza, aprovechando las recientes lluvias que han favorecido el crecimiento de la vegetación.

Asimismo, hicieron un llamado a instalar letreros que prohíban tirar basura en el Camino del Cuatro y a atender el arroyo de Las Víboras, donde denunciaron una acumulación excesiva de desechos arrojados por vecinos de la zona.

Explicaron que, cuando el área está limpia, niños y familias suelen utilizarla como espacio recreativo para jugar, volar papalotes o caminar, lo que refuerza la necesidad de conservarla como un sitio seguro y libre de contaminación.

Los colonos señalaron que continúan vigilando el área debido a que, pese a la intervención de las autoridades, han detectado intentos recurrentes de fraccionar ilegalmente terrenos en espacios naturales protegidos, lo que representa un riesgo tanto ambiental como legal.

Recordaron que la Sierra de Zapalinamé es un Área Natural Protegida y que, además de albergar flora y fauna endémica, cumple un papel fundamental en la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana de Saltillo.

La asociación civil Saltillo Verde y habitantes de Lomas Verdes reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad irregular y a no dejarse engañar por supuestas ofertas de venta de terrenos en el “Bosque Bicentenario”, ya que dichas operaciones son ilegales y carecen de validez jurídica.

