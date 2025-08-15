Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_15_at_3_46_05_PM_e25371d81b
Coahuila

Alistan ferias de empleo tras despidos y cierre de plantas

En el caso de Saltillo, se informó que el próximo miércoles se realizará una feria con 1,200 vacantes y la participación de 38 empresas

  • 15
  • Agosto
    2025

La Secretaría del Trabajo de Coahuila prepara una serie de ferias y jornadas de empleo para reubicar a trabajadores afectados por los recortes en Daimler Saltillo y el cierre de plantas Wrangler en la región Laguna, anunció la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

En el caso de Saltillo, la funcionaria informó que el próximo miércoles se realizará una feria con 1,200 vacantes y la participación de 38 empresas. Destacó que este viernes en Torreón, se llevó a cabo una feria con 800 vacantes ofrecidas por 20 compañías. 

Además, en las próximas semanas se organizarán dos jornadas de empleo con 300 vacantes en Sabinas y en municipios del norte del estado.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.46.04 PM.jpeg

Zogbi Castro señaló que el objetivo es ofrecer alternativas inmediatas de colocación a quienes decidan reincorporarse al mercado laboral, además de garantizar que todos los trabajadores reciban las prestaciones y derechos que les corresponden por ley. 

Detalló que, en el caso de los despidos en Daimler, entre 80% y 90% de los empleados ya han sido reubicados, principalmente en parques industriales de Derramadero.

Sobre el cierre de operaciones de Wrangler, la empresa matriz Kontoor Brands informó al Gobierno del Estado que, tras un análisis estratégico de capacidad y su cadena de suministro global, reubicará la producción que actualmente opera en la región Laguna hacia Bangladesh.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.46.05 PM (1).jpeg

Esto incluye las plantas ubicadas en Torreón, Matamoros (Coyote), La Rosita (San Pedro de las Colonias) y otra en el mismo municipio.

La secretaria del Trabajo precisó que, de aquí a octubre, se estima que alrededor de 3,300 trabajadores serán dados de baja en dichas plantas, por lo que cada quincena se estarán implementando estrategias de vinculación laboral para agilizar su reinserción.

“Invitamos a todas las personas en esta situación a acercarse al Servicio Nacional de Empleo para conocer las opciones disponibles y reincorporarse lo más pronto posible a la vida productiva”, expresó.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 3.46.05 PM (2).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_15_at_2_45_33_PM_1_8d15faf2b5
Buscan servicios básicos para colonias en irregulares en Saltillo
Manolo_Jimenez_1d7f0d52aa
Coahuila acuerda plan de apoyo para ganaderos exportadores
coahuila_jorge_soto_duarte_0b5399c065
Jorge Soto Duarte asume como nuevo Jefe de Gabinete en Arteaga
publicidad

Últimas Noticias

Capturan_a_dos_venezolanos_por_robo_y_extorsion_e9084beabc
Detiene San Pedro a dos venezolanos por robo y extorsión
AP_25228123472828_b5e26ed2f1
Air Canada cancela cientos de vuelos; aeromozos amagan con huelga
Gyboj_YJWQAA_4rq2_e4d3f41327
México, Guatemala y Belice crean corredor de la Gran Selva Maya
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×