Amplía DIF Ramos Arizpe jornadas gratuitas de mastografía

En el marco del Mes Rosa, dedicado a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el DIF Municipal de Ramos Arizpe realiza jornadas gratuitas de mastografías, papanicolaou y exploraciones mamarias, con el propósito de acercar los servicios de salud a las mujeres del municipio.

La presidenta del DIF, Teresita Escalante, informó que tras la realización de 60 estudios, los días 7 y 8 de octubre en las instalaciones del organismo, ubicadas en la zona centro sin costo para las usuarias, se contempla una nueva jornada en noviembre, mediante la prestación temporal de un mastógrafo por parte del Club Rotario de Monclova, que permanecerá en Ramos Arizpe durante cuatro días.

“Sabemos que muchas mujeres no tienen tiempo o recursos para trasladarse hasta Saltillo. Por eso, estos servicios se acercan a nuestra comunidad de forma gratuita. Detectar a tiempo es la mejor batalla que podemos darle al cáncer, y la detección oportuna puede salvar vidas”, señaló Escalante, quien compartió su testimonio como sobreviviente de cáncer.

La presidenta del DIF destacó que los estudios que se ofrecen incluyen mastografía, papanicolaou y consulta ginecológica, servicios que en instituciones privadas pueden superar los 4 mil pesos, pero que en esta campaña se brindan sin costo alguno.

Además, el DIF Municipal implementará un transporte gratuito para trasladar a 10 mujeres que no alcancen cupo en Ramos Arizpe hacia clínicas de Saltillo, donde podrán realizarse los estudios con apoyo de la Secretaría de Salud estatal.

Durante noviembre, el mastógrafo itinerante permitirá atender también a mujeres de comunidades rurales y ejidos, quienes serán trasladadas desde sus localidades para recibir atención médica preventiva.

“Queremos que las mujeres del campo también tengan acceso a estos servicios. Vamos a organizarnos para recogerlas, traerlas al DIF y regresarlas a sus hogares después del estudio”, explicó Escalante.

El DIF de Ramos Arizpe invitó a todas las mujeres mayores de 40 años, o con antecedentes familiares de cáncer, a participar en esta campaña y aprovechar los servicios de detección oportuna.

Comentarios