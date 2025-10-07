Cerrar X
dif_ramos_arizpe_mastografias_574e4de393
Coahuila

Amplía DIF Ramos Arizpe jornadas gratuitas de mastografía

Teresita Escalante, presidenta del DIF, destacó que los estudios pueden superar los 4 mil pesos, pero que en esta campaña se brindan sin costo alguno

  • 07
  • Octubre
    2025

En el marco del Mes Rosa, dedicado a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el DIF Municipal de Ramos Arizpe realiza jornadas gratuitas de mastografías, papanicolaou y exploraciones mamarias, con el propósito de acercar los servicios de salud a las mujeres del municipio.

La presidenta del DIF, Teresita Escalante, informó que tras la realización de 60 estudios, los días 7 y 8 de octubre en las instalaciones del organismo, ubicadas en la zona centro sin costo para las usuarias, se contempla una nueva jornada en noviembre, mediante la prestación temporal de un mastógrafo por parte del Club Rotario de Monclova, que permanecerá en Ramos Arizpe durante cuatro días.

“Sabemos que muchas mujeres no tienen tiempo o recursos para trasladarse hasta Saltillo. Por eso, estos servicios se acercan a nuestra comunidad de forma gratuita. Detectar a tiempo es la mejor batalla que podemos darle al cáncer, y la detección oportuna puede salvar vidas”, señaló Escalante, quien compartió su testimonio como sobreviviente de cáncer.

La presidenta del DIF destacó que los estudios que se ofrecen incluyen mastografía, papanicolaou y consulta ginecológica, servicios que en instituciones privadas pueden superar los 4 mil pesos, pero que en esta campaña se brindan sin costo alguno.

Además, el DIF Municipal implementará un transporte gratuito para trasladar a 10 mujeres que no alcancen cupo en Ramos Arizpe hacia clínicas de Saltillo, donde podrán realizarse los estudios con apoyo de la Secretaría de Salud estatal. 

Durante noviembre, el mastógrafo itinerante permitirá atender también a mujeres de comunidades rurales y ejidos, quienes serán trasladadas desde sus localidades para recibir atención médica preventiva.

“Queremos que las mujeres del campo también tengan acceso a estos servicios. Vamos a organizarnos para recogerlas, traerlas al DIF y regresarlas a sus hogares después del estudio”, explicó Escalante.

El DIF de Ramos Arizpe invitó a todas las mujeres mayores de 40 años, o con antecedentes familiares de cáncer, a participar en esta campaña y aprovechar los servicios de detección oportuna.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cancer_mama_b2dbddc608
Piden fortalecer ley que proteja a mujeres con cáncer de mama
IMG_1866_9aeb91d420
Apodaca: campaña de prevención cáncer de mama de Red Ambiental
Whats_App_Image_2025_08_26_at_1_24_06_PM_1_16efed5fb1
Vecinos de Escorial pasan necesidades al alcalde de Ramos Arizpe
publicidad

Últimas Noticias

exportaciones_autos_nl_7b1128f51d
Crecen 8% exportaciones de autos en Nuevo León en 2025
d82a66a9_8c7c_4081_951b_e56c3e0b4acc_f4d9824e74
Parroquia Nuestra Señora de San Juan de los Lagos celebra 30 años
7bce8b79_30f0_4d52_b90b_bbe0720869a8_f39355095a
Operan a la osita Mina; se recupera satisfactoriamente
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
publicidad
×