Arranca Parras Sistema Digital para la Gestión de Documentos

El Archivo Municipal del municipio de Parras cuenta con el primer Sistema Digital para la Gestión de Documentos que permitirá a los usuarios la consulta y acceder a los archivos digitalizados.



La Directora del Archivo Municipal, María Dolores Silva González, informó que este Sistema sigue los estatutos de los manuales proporcionados por el Archivo General de la Nación.



Destacó la colaboración de los estudiantes Jorge Fabián Gámez Rodríguez y Jaime Olivares Martínez de la carrera Tecnologías de la Información, del área Entornos Virtuales y NegociosDigitales de la Universidad Tecnológica de Parras (UTP), tras una estadía de tres meses en la instancia municipal.



A su vez, el encargado del Departamento de Digitalización del Archivo Municipal, Juan Pablo Gámez Canales y responsable de la capacitación del Sistema de Gestión Documental, dijo que se logró a nivel local la consulta y captura de la documentación que ingresa y es clasificada como: Archivo de Trámite, Archivo de Concentración y Archivo Histórico.



Manifestó que se busca seguir desarrollando más herramientas de tecnologías de la información, a fin de implementar un servidor para que los documentos estén disponibles en la web las 24 horas del día, y así los usuarios puedan consultar la información requerida desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o pc.



Finalmente el alcalde Fernando Orozco Lara agradeció el apoyo del rector de la UTP, Adrián Sánchez Ortiz por contribuir en esta modernización digital que preserva el patrimonio documental de la ciudad.

