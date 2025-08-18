Causan lluvias caída de árboles y cierres viales en Ramos Arizpe

Las lluvias registradas este fin de semana en la región Sureste dejaron como saldo la caída de al menos una decena de árboles, afectaciones a vehículos, daños en líneas de energía eléctrica y cierres viales preventivos en distintos puntos de Ramos Arizpe.

En la colonia Guanajuato de Arriba se reportó la caída de alrededor de diez árboles, algunos desprendidos de raíz, lo que ocasionó daños a dos vehículos estacionados en la zona. Personal de Protección Civil y cuadrillas municipales realizaron labores para retirar ramas y troncos a fin de eliminar riesgos.

Sobre el bulevar Plan de Guadalupe se registraron distintos incidentes: uno frente a la central de autobuses Senda, donde dos vehículos resultaron afectados; otro a espaldas de una tienda AutoZone, con afectación a una línea de la CFE; y un tercero a la altura de la colonia Capellanía, donde un automóvil con una familia quedó atrapado en el agua, sin que se reportaran personas lesionadas.

También se atendió la caída de árboles en la calle Allende y Acuña, frente al DIF municipal, que comprometieron tres postes de energía, así como en la plaza de la colonia Guanajuato de Arriba y en la plaza del Águila, donde quedaron vehículos dañados y líneas eléctricas comprometidas.

De manera preventiva, el puente Antonio Flores Castro fue cerrado a la circulación debido al incremento del caudal del arroyo La Encantada, el cual sobrepasó su nivel habitual.

Asimismo, se registró un vehículo varado en la gasolinera Full Gas de la carretera Saltillo–Monterrey, sin personas lesionadas.

Autoridades municipales informaron que las labores de atención continúan este lunes en distintos sectores para restablecer el servicio eléctrico y retirar obstáculos en la vía pública y los árboles que fueron derribados de raíz.





Comentarios