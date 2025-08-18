Coahuila lidera en seguridad con menor índice de homicidios

Coahuila cerró julio como el estado con menor número de homicidios dolosos en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El registro indica que la entidad representó solo el 0.1% de los casos nacionales, con dos homicidios reportados, ambos resueltos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que los resultados reflejan el blindaje en materia de seguridad que se mantiene en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

“En Coahuila tenemos claro que la seguridad y el blindaje de nuestro Estado es lo más importante. Por ello continuamos con nuestras reuniones de la mesa de Construcción de Paz y Seguridad para diseñar y coordinar estrategias que mantengan a Coahuila seguro y en orden”, afirmó.

Durante la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, encabezada por el mandatario y el comandante de la XI Región Militar, General de División Eufemio Alberto Ibarra Flores, se informó que en lo que va del año se han registrado 55 homicidios dolosos, con un 98.1% de casos resueltos. La cifra representa una disminución del 26.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Como parte de las acciones, en el estado se han realizado 258 cateos coordinados, con el aseguramiento de 365 kilogramos de narcóticos, 59 armas de fuego, 6,020 cartuchos y la detención de 136 personas.

En el periodo vacacional de verano también se reportó saldo positivo, sin incidentes mayores, gracias al despliegue de más de 5,000 elementos de la Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, corporaciones municipales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que se mantiene el blindaje en zonas limítrofes con Durango y Nuevo León, donde se realizan patrullajes aéreos y terrestres.

Asimismo, se reportó la presencia conjunta de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en carreteras federales para reforzar la seguridad de quienes transitan por estas vías.

