Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_18_at_10_14_45_PM_1_268142db42
Coahuila

Coahuila lidera en seguridad con menor índice de homicidios

Manolo Jiménez destacó que los resultados reflejan el blindaje en materia de seguridad que se mantiene en coordinación con los tres niveles de gobierno

  • 18
  • Agosto
    2025

Coahuila cerró julio como el estado con menor número de homicidios dolosos en el país, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El registro indica que la entidad representó solo el 0.1% de los casos nacionales, con dos homicidios reportados, ambos resueltos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que los resultados reflejan el blindaje en materia de seguridad que se mantiene en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

“En Coahuila tenemos claro que la seguridad y el blindaje de nuestro Estado es lo más importante. Por ello continuamos con nuestras reuniones de la mesa de Construcción de Paz y Seguridad para diseñar y coordinar estrategias que mantengan a Coahuila seguro y en orden”, afirmó.

Durante la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, encabezada por el mandatario y el comandante de la XI Región Militar, General de División Eufemio Alberto Ibarra Flores, se informó que en lo que va del año se han registrado 55 homicidios dolosos, con un 98.1% de casos resueltos. La cifra representa una disminución del 26.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Como parte de las acciones, en el estado se han realizado 258 cateos coordinados, con el aseguramiento de 365 kilogramos de narcóticos, 59 armas de fuego, 6,020 cartuchos y la detención de 136 personas.

En el periodo vacacional de verano también se reportó saldo positivo, sin incidentes mayores, gracias al despliegue de más de 5,000 elementos de la Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, corporaciones municipales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, aseguró que se mantiene el blindaje en zonas limítrofes con Durango y Nuevo León, donde se realizan patrullajes aéreos y terrestres.

Asimismo, se reportó la presencia conjunta de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en carreteras federales para reforzar la seguridad de quienes transitan por estas vías.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

descarga_22_b1b2ab80b7
Misisipi envía 200 soldados más a la capital de EUA
nacional_policias_sinaloa_9f5735245e
Refuerzan lucha en Sinaloa; capacitarán a policías estatales
Ruta_intermunicipal_Saltillo_Ramos_se_extendera_hasta_U_Ade_C_092f57526b
Ruta intermunicipal Saltillo–Ramos se extenderá hasta UAdeC
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_e3c878a7ce
Incrementan accidentes de menores de edad en motocicleta
frio_lluvia_nl_conagua_56700a3592
Afectan fuertes lluvias la zona norte de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_aa3a41b9b3
Nombran a Salah y Caldentey jugadores del año en Inglaterra
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×