Coahuila

Coahuila, segundo estado más seguro de México

Según estadísticas, se aseguró que gran parte se atribuye a la participación activa de la ciudadanía quienes se mantienen en vigilia de sus comunidades

  • 20
  • Septiembre
    2025

Por primera vez en la historia, Coahuila ha sido reconocido como el segundo estado más seguro de México, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esta distinción coloca a la entidad solo por debajo de Baja California Sur y por encima de Yucatán, dos estados que, a diferencia de Coahuila, cuentan con condiciones geográficas y poblacionales muy distintas.

"Este logro no es casualidad", mencionó el fiscal Federico Fernández Montañez.

Se atribuye, en gran parte, a la participación activa de la ciudadanía, que ha asumido un papel corresponsable en la vigilancia y el cuidado de sus comunidades. 

A diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, en Coahuila existe una cultura de colaboración entre sociedad y gobierno para preservar la seguridad en cada región y municipio.

La coordinación efectiva entre las autoridades y la población ha sido clave, encabezada por un gobernador que, según destacan voceros estatales, “le entra al tema de seguridad” con firmeza y liderazgo. Bajo el lema “A Coahuila lo cuidamos todos”, la entidad ha logrado construir un entorno de confianza y paz que 


